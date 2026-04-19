Fabián vuelve a jugar con el PSG con la mirada puesta en el Mundial

Tres meses después de su último partido, el centrocampista español Fabián Ruiz volvió a los terrenos de juego con su equipo, el París Saint Germain, para disputar el tramo final del encuentro de la trigésima jornada contra el Lyon, en el Parque de los Príncipes.

El técnico Luis Enrique había dejado entrever en la rueda de prensa previa al encuentro que Fabián podía jugar unos minutos, los primeros desde que se lesionó frente al Sporting de Lisboa, en partido de la Liga de Campeones, donde sufrió una contusión en la rodilla.

El internacional español se dañó el pasado 20 de enero. Lo que parecía un simple golpe se complicó en el proceso de recuperación, sufrió una fisura en la rótula y acumuló un tiempo de baja de tres meses.

Fabián saltó al campo en el minuto 72, en el lugar de Bradley Barcola, para disputar el resto del encuentro contra el Lyon, de la Ligue 1.