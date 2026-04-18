Paco González reacciona a los pitos al himno nacional español antes del comienzo de la Copa del Rey: "Hemos asistido una vez más a un bochorno"

Una vez más, la final de la Copa del Rey ha tenido como protagonista extradeportivo los pitos al himno de España. El director y presentador de Tiempo de Juego, Paco González, ha calificado la situación como un bochorno y ha criticado la pasividad con la que la sociedad española ha aceptado este tipo de actos.

La normalización de la ofensa

El comunicador ha lamentado que el país ha asumido como algo habitual que se pite el himno nacional antes del comienzo de la final de la Copa del Rey. "Hemos asistido una vez más al bochorno del himno nacional pitado", ha señalado González, sentenciando que "ya hemos aceptado que se pita el himno y se pita el himno".

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González ha establecido una dura comparación con la sensibilidad que se muestra ante otras ofensas, como ciertos cánticos en los estadios. Ha recordado proclamas como "que una bomba de goma 2 explote en la Romareda", y ha subrayado que Zaragoza "fue una ciudad que sufrió los efectos de las bombas".

La esperanza de futuras sanciones

Finalmente, el director de Tiempo de Juego ha expresado su deseo de que la situación cambie en el futuro para que impere el respeto. "Algún día llegarán sanciones y se respetará, y nos respetaremos unos a otros", ha afirmado. Sin embargo, ha concluido su reflexión con una nota de pesimismo, reconociendo que "eso parece lejos, la verdad".