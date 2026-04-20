El 'paso atrás' del Atlético, la gestión de la final de Copa, y los pitos al himno de España, en El Tertulión

Con Juanma Castaño. Las consecuencias de la final de Copa para el Atlético de Madrid. La Real Sociedad prepara una fiesta grande. Lo que le espera al Real Madrid hasta que acabe la temporada. ¿Qué soluciones pueden tomarse para que no se piten los himnos?

La final de la Copa del Rey ha centrado el debate en 'El Tertulión' de Tiempo de Juego, donde los convocados por Juanma Castaño han analizado las claves de la victoria de la Real Sociedad y la derrota del Atlético de Madrid. La polémica sustitución de Lookman, el rendimiento físico del equipo rojiblanco y los graves problemas de movilidad en los aledaños del estadio de La Cartuja han sido los temas principales de una noche de intensa discusión.

La polémica del cambio de Lookman

Uno de los puntos más calientes ha sido el cambio de Lookman, el jugador más destacado del Atlético, en el minuto 65. La primera información, apuntada por Antoñito Ruiz, señalaba que el cambio se debió a "unas molestias que tenía en los aductores". Esta versión fue respaldada por el exfutbolista Mario Suárez, quien afirmó: "a mí también me ha llegado que mañana le hacen pruebas".

Sin embargo, la controversia ha crecido cuando se ha revelado la explicación de Simeone en rueda de prensa, donde no mencionó ningún problema físico. "Cambié a Loockman porque entendía que con Sorloth, jugando ahí de 9, podíamos tener más situaciones de gol", afirmó el técnico. Esta discrepancia ha alimentado las críticas, y Gonzalo Miró ha puesto en duda la versión de la lesión: "que se esté filtrando después de 24 horas de críticas que es porque tenía molestias, pues bueno, da para ponerlo en duda".

El Atleti, entre el cansancio y los errores

El análisis de la derrota también se ha centrado en los "dos goles que regala el Atlético", calificados como "dos bromas" por Manolo Lama, y en el bajón físico del equipo. "El Atlético físicamente no le dio 120 minutos", sentenció Lama, destacando que jugadores como Llorente, "que es Superman", acabaron "reventados". La fecha de la final, tres días después de un exigente partido de Champions, ha sido señalada como un factor clave que "mató al Atlético de Madrid".

El debate sobre el estilo de Simeone ha vuelto a surgir con fuerza. Gonzalo Miró ha sido muy crítico, afirmando que es recurrente que "el Atlético de Madrid empata y recula". Otros, como Cañizares, han defendido que el equipo no retrocedió, sino que "no fabrica" ocasiones cuando el rival se cierra, mientras Mario Suárez ha recordado que el estilo del Cholo es "atacar desde robar y salir rápido a la contra".

El caos de La Cartuja y la "fiesta del fútbol"

A pesar de las polémicas, los tertulianos han coincidido en alabar el ambiente vivido, calificando la final como "el partido más bonito del año en España". Santi Cañizares ha destacado que es "algo extraordinario en cuestión de ambiente y de pasión, como no se ve en ningún partido de liga". Esta fiesta del fútbol, sin embargo, ha contrastado con el caos organizativo.

Varios periodistas han denunciado los graves problemas de movilidad para acceder y salir del estadio de La Cartuja, una situación que han calificado de "lamentable". Siro López ha relatado que tuvo que andar "2 horas" y Mónica Marchante aportó una reciente experiencia en el mismo escenario. La crítica se ha extendido al Ayuntamiento de Sevilla por la falta de "infraestructura y una logística para mover a las personas".