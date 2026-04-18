Las dudas de Pedro Martín con el penalti de Musso sobre Guedes en la final de la Copa del Rey: "Salvo que sea un fuerte golpe..."

Atlético de Madrid y Real Sociedad se miden este sábado en la final de la Copa del Rey con el objetivo de volver a ganar un título. Los rojiblancos, tras alcanzar las semifinales de la Champions League, buscarán romper una sequía de cinco temporadas sin conquistar un título; mientras que el conjunto de San Sebastián, con su afición presente en La Cartuja, quiere repetir el triunfo de 2021.

Y para ello, tanto Diego Pablo Simeone como Pellegrino Matarazzo han apostado por sus onces de gala. El técnico argentino ha saltado al terreno de juego con Musso; Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Julián. Y el estadounidense, por su parte, escogió a Marrero; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Turrientes, Soler, Sucic; Barrenetxea, Guedes y Oyarzabal.

VICTORIA TXURI-URDIN AL DESCANSO

Los aficionados todavía se estaban sentando en sus asientos tras el pitido final cuando, en el segundo 14, Barrenetxea sorprendió a toda La Cartuja anotando el 0-1. Marrero lanzó un pase largo que no pudieron despejar Giuliano y Nahuel Molina y que aprovechó Guedes para centrar al segundo palo, donde apareció Barrenetxea para rematar de cabeza y batir a Musso.

Guedes pudo ampliar diferencias, pero poco a poco el empuje del Atlético obligó al conjunto de Matarazzo a echarse atrás. Y eso lo supieron aprovechar los pupilos de Diego Pablo Simeone para empatar. Griezmann controló en la derecha, levantó la cabeza y asistió en el interior a Lookman, que puso el 1-1 en el marcador con un disparo cruzado.

AP / Cordon Press Barrene celebra su gol en la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

Los minutos fueron pasando y cuando el descanso estaba a punto de llegar, Alberola Rojas señaló un penalti de Musso sobre Guedes, en una acción en la que el portero del Atlético derribó al portugués tras su remate en una falta lateral. Una pena máxima que Oyarzabal se encargó de anotar con un lanzamiento a la derecha del guardameta argentino y que sirvió a la Real Sociedad para marcharse con ventaja al descanso (1-2).

lAS DUDAS DE PEDRO MARTÍN

En la retransmisión de Tiempo de Juego se analizó esa última acción polémica de la primera parte y el experto arbitral Pedro Martín mostró sus dudas.

EFE Alberola Rojas amonesta a Musso tras cometer el penalti sobre Guedes.

"Venimos de ver en el Atlético - Barcelona una acción similar de Musso en la que Fermín terminó sangrando, pero como era a la altura del suelo, interpretaron que no era penalti", empezó diciendo.

Y agregó seguidamente: "Sin embargo, en una jugada por alto, interpretan que sí para señalar los once metros. Pero yo considero que estas jugadas, cuando han finalizado con el penalti, salvo que haya un fuerte golpe, no son penalti".

Una opinión con la que Paco González se mostró de acuerdo y comentó: "Para mí no es algo que influya en la jugada, pero en el futbol de ahora lo pitan".