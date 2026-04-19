Un gol de Baptistao en el descuento aúpa al Almería a la segunda posición momentáneamente

La UD Almería consiguió una victoria épica en tiempo de descuento (3-2) en un partido en el que tanto los rojiblancos como el Málaga tuvieron tramos de dominio. Los rojiblancos, en el inicio de la segunda parte, encontraron el modo de superar el orden del Málaga, que reaccionó tras un zapatazo de Niño y empató en el descuento. Baptistao aprovechó para conquistar la séptima victoria consecutiva del Almería en casa.

El Málaga arrancó dominando el partido con una presión alta constante que obligó a la UD Almería a jugar incómoda, sin fluidez y casi siempre en campo propio. Aunque no generó muchas ocasiones claras, sí acumuló presencia y forzó errores. El Almería apenas encontraba continuidad en ataque, condicionado además por la amarilla temprana a Horta, mientras el conjunto visitante controlaba el ritmo con mayor orden y presencia.

Con el paso de los minutos, el Almería fue creciendo y equilibrando el duelo, especialmente a partir de acciones de Arribas que dieron algo más de sentido a la circulación ofensiva. El equipo indálico empezó a instalarse en campo rival, generando llegadas como la de Puigmal y mejorando en la disputa del centro del campo. El partido se volvió más abierto, con alternancia en la posesión.

En el tramo final del primer tiempo, Bonini marcó tras centro de Embarba, pero el gol fue anulado por el árbitro. Esa decisión frenó el mejor momento del Almería, que había conseguido igualar sensaciones y presencia, con equilibrio creciente, pero con la sensación de que el conjunto local había perdido una oportunidad importante de cambiar el guion.

El Almería golpeó primero en la segunda parte con una gran jugada colectiva culminada por Embarba en el 50, en una acción de mucha calidad que rompió el equilibrio inicial. El Málaga reaccionó de inmediato con varias ocasiones claras, obligando a Andrés Fernández y Alfonso Herrero a intervenir para mantener vivo el partido. El intercambio de golpes creció en intensidad, con llegadas constantes en ambas áreas y un duelo cada vez más abierto.

El Almería tuvo el 2-0 en el 62, pero perdonó una ocasión clara y dio vida a un Málaga que empató en el 66 con un disparo de Niño tras un desajuste defensivo. A partir de ahí el partido se rompió por completo, con ida y vuelta constante, errores atrás y llegadas continuas, en un tramo en el que cualquiera podía marcar y el control desapareció por completo.

Los cambios del Málaga surtieron efecto y Adrián Niño, en el 66, metió cierto temor en el cuerpo al equipo rojiblanco, que se había echado un poco atrás para defender. Eso acercó al Málaga y Haitam, en el 86, puso las tablas. Parecía que todo acabaría así, cuando Morcillo, en el 91, puso un centro medido a la cabeza de Baptistao que hizo el gol del triunfo.

FICHA DEL PARTIDO:

3 - UD Almería: Andrés Fernández; Chirino, Ely, Bonini, Muñoz; Dzodic, Horta (Guedes, m. 71); Arnau (Baptistao, m. 71), Arribas, Embarba (Morcillo, m. 86), y Miguel (Thalys, m. 77).

2 - Málaga CF: Herrera; Puga, Murillo, Montero (Einar, m. 81), Rafita; Dorrio (Niño, m. 62), Dotor, Merino, Joaquín (Haitam, m. 82); Chupete y Rafa Rodríguez (Ochoa, m. 62).

Goles: 1-0, m. 50: Embarba. 2-0, m. 62: Embarba. 2-1, m 66: Niño. 2-2, m. 83: Haitam. 3-2, m. 91: Bapatistao.

Árbitro: González Esteban, vasco.. Amonestó a Horta (m. 7) y Thalys (m. 96), del Almería, y a Rafa Rodríguez (m. 23) y Montero (m. 36). También al segundo del Almería, Jaume Torras. Expulsó al local Chirino y al visitante Ramón, con el partido acabado.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo sexta jornada de Segunda División celebrado en el UD Almería Stadium, con 16.205 espectadores.