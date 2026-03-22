Pedro Martín analiza el posible penalti sobre Marcos Llorente: "El que pisa es Marcos Llorente a Carvajal"
El jugador del Atlético de Madrid falla una ocasión clara ante Lunin y acaba en el suelo pidiendo penalti tras un lance fortuito con Carvajal
Madrid
1 min lectura1:11 min escucha
El derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid ha vivido uno de sus momentos de mayor tensión en el Santiago Bernabéu. Una gran jugada de Antoine Griezmann dentro del área ha terminado con un mano a mano de Marcos Llorente que ha salvado Andriy Lunin con una gran parada, perdonando así el conjunto rojiblanco una clara ocasión de gol.
Caída y petición de penalti
Justo después de su disparo, Marcos Llorente ha caído al suelo, quedándose tendido con visibles gestos de dolor que han encendido las alarmas. La jugada se ha producido tras una entrada de Dani Carvajal, lo que ha llevado al jugador del Atlético a protestar desde el césped.
En la retransmisión del partido se ha podido escuchar la exclamación de Manolo Lama: "Pide penalti, Llorente pide penalti". Sin embargo, el análisis de Pedro Martín posterior de la jugada ha revelado que la caída fue completamente fortuita. "Llorente al poner el pie pisa en el pie de Carvajal" y, como consecuencia, se desequilibra y cae de forma aparatosa, según se ha detallado durante la narración, descartando cualquier infracción.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.