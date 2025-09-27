Lo que echa de menos Paco González de Xabi Alonso, tras la derrota en su primer derbi al frente del Real Madrid: "Me sorprende que..."

El Atlético se llevó el derbi de este sábado ante el Real Madrid por un contundente 5-2, tras un derbi loco y con alternativas en el marcador.

victoria rojiblanca

El Atlético de Madrid recuperó la mejor de sus imágenes, fulminando la racha de siete triunfos en la temporada de Xabi Alonso, con un doblete de Julián Álvarez más los goles de Robin Le Normand, Alexander Sorloth y Antoine Griezmann.

El equipo de Xabi Alonso levantó en el primer acto un tanto inicial de Le Normand, con pleno de efectividad en dos tiros a puerta de Kylian Mbappé y Arda Güler, antes de ser igualado en el añadido con un testarazo de Sorloth.

900/Cordon Press Alexander Sorloth celebra el gol con el público durante el Atlético-Real Madrid

La segunda parte la dominó el Atlético de Madrid, que aprovechó un penalti de Güler para adelantarse en el marcador a los 51 minutos con el lanzamiento de Julián Álvarez, que cerró su doblete con un gran gol de falta en el 63 para desatar la fiesta en la afición rojiblanca, eufórica con el broche a la goleada en el añadido marcado por Griezmann. El equipo rojiblanco recorta a 6 puntos la distancia con el Real Madrid en la clasificación.

EFE Los jugadores del Atlético celebran el quinto gol contra el Real Madrid

xabi alonso

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, es también uno de los señalados en la derrota merengue. En el once contó con Jude Bellingham, a pesar de que acaba de salir de su lesión y era su primer encuentro como titular.

Durante el encuentro, el director y presentador de Tiempo de Juego, Paco González, reconoció que esperaba otra cosa del técnico de Tolosa: "Me sorprende que Xabi Alonso no intente algo distinto".

EFE Bellingham y Vinicius, durante el Atlético-Real Madrid

"Yo esperaría un golpe más de pizarra. Yo qué sé. Fran García y tres centrales. No sé qué decirte. Bellingham fuera ya. Porque no se le ve a Bellingham en todo el partido. Algo distinto", añadía Paco González sobre Xabi Alonso.

Al término del choque, Paco González reincidía en esa idea: "Lo que he echado en falta al Madrid, a Xabi Alonso hoy, es plan B. Es decir, no ha inventado nada".