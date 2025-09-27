Mateu Lahoz explica por qué Alberola Rojas no ha expulsado a Sorloth tras celebrar un gol con la grada teniendo amarilla: "Sentido común"

El equipo de Diego Simeone logró desfigurar al líder en el inicio de partido y tras dos ocasiones perdonadas por Sorloth, golpeó a los 14 minutos con un testarazo de Le Normand. El despertar del Real Madrid llegó gracias a Mbappé, que diseñó su acción conectando con Güler a los 25 minutos y definiendo con calidad con un disparo cruzado.

La remontada del Real Madrid llegó en una acción de Vinícius, que castigó un mal despeje de cabeza de Le Normand, para asistir a Güler en el minuto 36. Al borde del descanso, el colegiado Alberola Rojas anuló el tanto del empate a dos, por mano de Lenglet en el remate tras un saque de esquina. Sorloth se desquitó de sus errores con un testarazo en el añadido del primer acto para mandar el partido empatado al descanso.

EFE Güler celebra el 1-2 del Real Madrid contra el Atlético.

Sorlot vio la tarjeta amarilla en el minuto 22 después de golpear a Courtois en una acción temeraria. En un balón en largo, el belga se adelantó a un Sorloth que se lanzaba con los pies por delante buscando el cuero, pero que le golpeó en la mano. Alberola Rojas no lo dudó y le mostró la cartulina.

Tras marcar su tanto en el minuto 43, Sorloth se abrazó con parte de la grada del Metropolitano en una acción muy polémica que causó un gran revuelo. De hecho, jugadores del Real Madrid como Carvajal o Vinicius pidieron la segunda amarilla para el delantero, pero Alberola Rojas no se la mostró.

¿Qué dice el reglamento?

Las celebraciones que involucren trepar a las vallas o acercarse a los espectadores de manera que suscite problemas de seguridad son motivo de amonestación (tarjeta amarilla). Así pues, si Alberola Rojas hubiera querido le hubiera mostrado la cartulina y la correspondiente roja. Sin embargo, no lo hizo.

EFE Sorlot se abraza con la grada

la reacción de mateu lahoz

Durante la retransmisión de Tiempo de Juego Mateu Lahoz explicó que en esa jugada tenía que reinar el "sentido común". "Hay que interpretarlo y si te fijas en unas escaleras y realmente esto se tomó para no poner en peligro por por acciones donde la grada de alguna forma se rompía", continuó diciendo.

EFE Sorloth celebra el 2-2 del Atlético contra el Real Madrid.

Además, Paco González aseguró que "Sorloth se ha jugado una expulsión tonta". Mientras que Petón afirmó que "vamos a vivir un debate durante toda la semana por un abrazo con tres espectadores". En cambio, Alfredo Relaño le echó en cara que "eso del contexto es una cosa muy rara. En mi libro no está eso".

