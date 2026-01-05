El Hércules no puede más y clama contra los arbitrajes de esta temporada en una queja formal: "Jornada tras jornada"

El Hércules no aguanta más "injusticias" con las decisiones arbitrales. Este lunes, dos días después de uno de los partidos más polémicos para el equipo alicantino, la derrota por 1-5 frente al Sabadell, en la que Nacho Monsalve vio la roja directa en el minuto 40, ha sido la gota que ha colmado el vaso del club, que ha decidido exponer una queja formal que va a acompañada de un vídeo con algunas de las jugadas más controvertidas y que, a juicio del club, han perjudicado la marcha del equipo en el grupo 2 de la Primera Federación.

El Hércules denuncia la evidencia "jornada tras jornada" en la que se han acumulado "decisiones desfavorables que han incidido de manera directa en el normal desarrollo de los encuentros y en sus resultados, generando un perjuicio deportivo cierto".

Reclama que, en consecuencia, no se ha mantenido "el principio de igualdad competitiva", y recuerda que, esta temporada, los árbitros disponen de una herramienta adicional, como es el FVS, pero el club "constata que, "salvo rarísimas excepciones, el árbitro no termina modificando su propio criterio tras la intervención de dicho sistema, incluso en acciones que, a juicio de esta entidad, resultan claras y evidentes".

El club concreta que el objetivo de dicha queja no es otro que el de "dejar constancia formal de esta situación, a fin de que puedan adoptarse las medidas oportunas que garanticen la uniformidad y corrección técnica de las decisiones arbitrales, así como la adecuada aplicación del sistema FVS", rubricó.