Paco González reacciona a un nuevo golazo de Mbappé: "Es la pera"

Este sábado se ha jugado el primer derbi madrileño del año con novedades en los onces tanto del Real Madrid como del Atlético. Xabi Alonso apostó por la titularidad de Bellingham. El jugador inglés va a jugar después de disputar 21 minutos en los dos partidos en los que participó desde que se recuperó de la operación de hombro del pasado julio.

El técnico madridista sienta en el banquillo al argentino Franco Mastantuono, que venía de estrenarse como goleador en el Ciudad de Valencia. Además, regresarón al once, tras rotación en el Ciudad de Valencia, Dani Carvajal, Militao y Tchouaméni. Y disputan su primer derbi como titulares Dean Huijsen y Álvaro Carreras.

EFE Le Normand celebre el 1-0 del Atlético contra el Real Madrid.

Por su parte, Sorloth es la gran novedad en el Atlético, después de cumplir un partido de sanción ante el Rayo Vallecano por su expulsión en Mallorca. También al equipo titular los extremos Nico González y Giuliano Simeone, suplentes contra el Rayo, mientras que Baena, ya recuperado de una lesión muscular y de una operación de apendicitis, esperó su oportunidad en el banquillo.

así se vivió el partido en tiempo de juego

El primer gol llegó de la mano de Le Normand en el minuto 14. Jugada ensayada tras una falta en la zona media, Koke la cuelga al área, Giuliano recibe en banda tras un rechace y Le Normand pareció en el área pequeña para cabecear con dureza al fondo de la portería.

EFE Mbappé celebra con Vinicius el 1-1 del Real Madrid contra el Atlético.

En empate llegó en el minuto 25 con el primer remate a portería del Real Madrid. Mbappé fue el encargado de poner el marcador a uno. Un gol que partido que como siempre se vivió en Tiempo de Juego de la mano de Paco González y Manolo Lama.

De hecho, el propio director de Tiempo de Juego alucinó con el gol del frances: "Mbappé es la pera yu si encima conecta con Güler...". Además, Alfredo Relaño aseguró que "el Real Madrid ha encontrado el gol antes que el juego". "El Real Madrid quería el balón para enfriar el ambiente y el atlético para hacer daño. Esa es la gran diferencia", terminó diciendo Paco González

