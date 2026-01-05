Fabio Capello reflexiona sobre el 'Caso Negreira' en comparación al 'Calciopoli' que descendió a la Juventus: "En Italia sí actuamos"

Fabio Capello se ha 'mojado' sobre el problema de los escándalos arbitrales relacionados con los casos más famosos en España y en su Italia: el 'caso Negreira' y el 'Calciopoli'.

En una amplia entrevista que el exentrenador del Real Madrid concede al diario Marca, a Capello le recuerdan que ganó dos Ligas con el equipo blanco en una época en la que, después, se ha sabido que el Barcelona le pagaba al vicepresidente de los árbitros, Enríquez Negreira.

Capello bromeó respondiendo al periodista: "Intentaron pararnos pero no lo lograron". Para el italiano, ganar las Ligas de 1997 y 2007 tuvo mucho mérito: "Si piensas que siempre tiene mérito ganar, después de esto todavía tiene más mérito. ¡Ganamos contra todos! Recuerdo que la gente decía: 'Así, así, así gana el Madrid'. Pues no, fue más que eso".

El exentrenador comparó el 'caso Negreira' con otro caso que, en Italia, acabó con la Juventus en Segunda División por un descenso administrativo: "Con esto de Negreira no ha pasado nada. Esa es una pregunta para vosotros los españoles, no para mí. Porque en Italia sí actuamos. Yo gané dos títulos con la Juventus, tengo las dos medallas en mi casa, pero al equipo lo bajaron a Segunda", respondió.

El periodista le lanzó otra reflexión, a colación de la respuesta de Capello: "Esto no deja en buen lugar a la justicia deportiva española...". "No lo parece, no", respondió el técnico. "Si ha pasado una cosa así de grave y la reacción es: 'Vamos, que esto ha sido una broma…' Y no estamos hablando de ninguna broma, ¿no?"