La reflexión de Paco González, director de Tiempo de Juego, sobre las jugadas polémicas del derbi: "Si hubieran sido a favor del Real Madrid..."

El Atlético de Madrid y el Real Madrid han disputado este sábado el encuentro más importante de la 7ª jornada en Primera División que comenzó a las 16:15h en el Metropolitano.

POLÉMICAS

Desde el madridismo se han vertido críticas por dos jugadas que han podido marcar el devenir del encuentro. Por un lado, Sorloth, que tenía amarilla ya, fue a celebrar la jugada con el público, lo que podría haber provocado la segunda y haber sido expulsado justo antes del descanso.

900/Cordon Press Alexander Sorloth celebra el gol con el público durante el Atlético-Real Madrid

Durante la retransmisión de Tiempo de Juego Mateu Lahoz explicó que en esa jugada tenía que reinar el "sentido común". "Hay que interpretarlo y si te fijas en unas escaleras y realmente esto se tomó para no poner en peligro por por acciones donde la grada de alguna forma se rompía", continuó diciendo.

Y por otro lado, al comienzo de la segunda parte, el colegiado Alberola Rojas señaló penalti por una acción de Güler sobre Nico González. Tanto para el excolegiado Mateu Lahoz, como para el especialista arbitral de Tiempo de Juego Pedro Martín, esa acción era de juego peligroso, pero sin penalti.

Jugada del penalti de Güler sobre Nico en el Atlético-Real Madrid

la reflexión de paco gonzález

Después de ese penalti que transformó Julián Álvarez, Paco González, director de Tiempo de Juego, realizó la siguiente reflexión sobre la labor del colegiado: "Si las dos acciones polémicas hubieran sido a favor del Madrid, hay un incendio".

900/Cordon Press Alberola Rojas, hablando con Carvajal y Sorloth durante el Atlético-Real Madrid900/Cordon Press

Un Paco González que realizó la siguiente aclaración sobre esa afirmación: "No digo en la prensa, digo en el estadio hoy".

victoria rojiblanca

El partido cayó finalmente de lado local por un contundente 5-2, provocando así la primera derrota del Real Madrid en esta Liga y acorta la distancia a seis puntos.

Derbi loco que abrió Le Normand, pero después Mbappé y Güler dieron la vuelta al marcador. Antes del descanso llegó ese gol de Sorloth, después un doblete de Julián y Griezmann pusieron el 5-2 definitivo.

canales de whatsapp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).