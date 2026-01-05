premier league
El Manchester United destituye a Ruben Amorim
El club ha tomado la decisión de despedir al técnico portugués por la mala racha de resultados y nombra a Darren Fletcher como sustituto interino
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El Manchester United ha anunciado este lunes la destitución de su entrenador, Ruben Amorim. El técnico portugués, que llegó al club en noviembre de 2024, deja su cargo tras poco más de un año en el que llevó al equipo a la final de la UEFA Europa League disputada en Bilbao el pasado mes de mayo.
Una decisión difícil
La directiva del club ha tomado esta decisión a regañadientes debido a la delicada situación del equipo, que actualmente ocupa la sexta posición en la Premier League. El objetivo es "dar al equipo la mejor oportunidad de obtener el mejor resultado posible en la Premier League".
El club ha querido "agradecer a Ruben su contribución" y le ha deseado "lo mejor para el futuro". De forma interina, Darren Fletcher se hará cargo del equipo y debutará este miércoles en el partido contra el Burnley.
El equipo es sexto en la clasificación de la Premier League tras 20 jornadas y tercero en la clasificación de la Europa League tras ocho jornadas.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.