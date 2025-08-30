Las dudas que le deja a Paco González el nuevo sorteo de la Champions: "Es una cuestión de fe total"

Ya conocemos quiénes serán los rivales de los equipos españoles para la Champions, donde unos han tenido más suerte que otros. El sorteo emparejó al Real Madrid con rivales como Manchester City, Liverpool y Juventus, además de obligarle a viajar hasta Kazajistán. Además, el Barcelona se medirá al último campeón, el PSG, y también al de la Liga Conferencia y del Mundial de Clubes, el Chelsea.

El Atlético de Madrid, cuya delegación no pudo llegar a tiempo al sorteo por problemas meteorológicos, recibirá a Inter, Eintracht Fráncfort, Bodo Glimt, con el que Noruega vuelve a tener un representante tras 18 años, y Union SG belga. Su partidos a domicilio serán en Liverpool y en Londres frente al Arsenal, además de PSV y Galatasaray.

El Athletic, que vuelve a la 'Champions' después de diez años, se topará con el campeón PSG y por San Mamés también pasarán Arsenal, Sporting y Qarabag. Borussia Dortmund, Atalanta, Slavia Praga y Newcastle serán sus rivales a domicilio.

La nómina de cinco clubes españoles la completa el Villarreal con partidos potentes en casa con City, Juventus, Ajax y Copenhague y visitas a Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Tottenham y Pafos chipriota, otro debutante dirigido por el español Juan Carlos Carcedo, ex del Zaragoza, que se ha ganado el respeto.

Todo esto salió gracias a las manos de los exjugadores Kaka y Zlatan Ibrahumovic, que fueron los encargados de extraer las bolas. El resto del trabajo lo hizo el software que determinó los ocho rivales que tienen cada uno de los 36 participantes.

Un sorteo que cambió el año pasado y que tiene sus pros y sus contras. Por eso, Paco González afirmó, en 'Tiempo de Juego', que "durante décadas hemos hablado de las bolas calientes. Ahora ya sí que es una cuestión de fe total. Antes sacabas una bolita y ahora un señor le da a una tecla, aunque es fingirlo porque ya está hecho".

"El señor pequeñito que está dentro del ordenador con los parámetros que solo ellos saben, te adjudica dos de cada grupo y colorín colorado. Me parece tan antinatural... No lo llamaría sorteo", terminó diciendo.

