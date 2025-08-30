Conoce el calendario oficial de la Champions League 2025/2026: Cuatro duelos España-Inglaterra para empezar

Este sábado se ha dado a conocer el calendario de la Fase de Liga de la Champions League.

La UEFA ha dado a conocer este sábado el calendario de la Fase Liga de la Champions League 2025/2026, sorteada el pasado jueves. Los equipos ya sabían sus rivales, pero no cuándo iban a jugar con cada uno. Ahora se ha resuelto la ecuación y los 36 participantes han desvelado el orden en el que se disputarán cada uno de sus 8 partidos: 4 en casa y 4 fuera.

La primera jornada se disputará en tres días entre el martes 16 y el jueves 18 de septiembre. Habrá encuentros en dos franjas horarias: 18:45 horas y 21:00 horas. Está será la única jornada que se juegue en tres días. El resto serán martes y miércoles salvo la última que será en horario unificado el miércoles 28 de enero a las 21:00 horas.

Calendario de los equipos Españoles

El Real Madrid será el único de los equipos españoles que no se medirá en la primera jornada a un inglés. Los de Xabi Alonso debutarán ante el Olympique de Marsella en el Bernabéu. El resto de emparejamientos de esa fecha inicial serán: Newcastle-Barcelona; Liverpool-Atlético; Tottenham-Villarreal y Athletic de Bilbao-Arsenal.

En la última jornada jugarán en casa Athletic, Atlético y Barcelona y lo harán a domicilio el Real Madrid y el Villarreal. Los encuentros de ese 28 de enero serán los siguientes: Athletic-Sporting de Lisboa; Atlético-Bodo/Glimt; Barcelona-Copenhague; Bayer Leverkusen-Villarreal y Benfica-Real Madrid.

Además, dos eran las fechas morbosas del calendario y ambas han sido resueltas. El Real Madrid ha tenido relativa suerte y su viaje a Almaty será en la segunda jornada, el 30 de septiembre, por lo que se evitará las gélidas temperaturas de los meses de invierno en Kazajistán. Por otro, lado el debut del Barcelona como local, se espera que en el Camp Nou, se producirá esa misma fecha, aunque un día después, el 1 de octubre los de Hansi Flick recibirán al actual campeón, el PSG de Luis Enrique.