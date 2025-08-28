El Barça comunica a la UEFA que jugará la Champions en el Camp Nou, pero se guarda un as bajo la manga

El Barcelona tenía hasta este jueves para comunicarle a la UEFA cuál era el estadio en el que iba a jugar la Liga de Campeones 2025/2026 y ese será el Camp Nou. El club trasladó su solicitud a la UEFA para disponer de más tiempo para tener listo el estadio en el que dispute los partidos como local, a expensas de recibir los permisos para la apertura del Spotify Camp Nou, o de utilizar el Estadio Olímpico Lluís Companys en caso de no poder jugar en el primero.

Y ahí está la segunda clave, en caso de que el Camp Nou no esté listo para el debut. El Barça se ha garantizado que Montjuic esté libre por si tiene que jugar allí activando el plan B. Hay que tener en cuenta que, según la normativa, los partidos de la Fase de Liga deben disputarse en el mismo recinto y que si se empieza a jugar en el Olímpico habrá que estar allí hasta las rondas clasificatorias.

FCB Imagen del estadio de Montjuic durante un Clásico entre Barça y Real Madrid.

La primera jornada de la 'Champions' se jugará entre el 16 y el 18 de septiembre y la segunda entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, fechas en las que el conjunto azulgrana podría debutar en el que será su campo, dada la sensibilidad de la UEFA ante la situación de su estadio.