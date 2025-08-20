La contrarreloj del Barça con el Camp Nou: Siguen sin permisos y la UEFA aprieta

El Barcelona mantiene su carrera contra el reloj para que las obras del Camp Nou terminen a tiempo y el club pueda recibir los permisos para disputar el primer partido de la Liga de Campeones en su estadio. En caso de no poder hacerlo allí no podrá volver a su recinto hasta que no acabe la Fase de Grupos dada la normativa de la UEFA.

El sábado 13 o el domingo 14 de septiembre, en menos de un mes, tendrá que jugar allí su primer partido de LaLiga como local con el Valencia como rival. Ahora mismo, el Barça sigue sin contar con el certificado de finalización de obra y espera recibirlo a final de mes o principios de septiembre. Sin él no puede conseguir la licencia de primera ocupación.

El objetivo es reabrir el Camp Nou para 27.000 espectadores ante el Valencia, pero ahora mismo tampoco se atreven a decir que vaya a ser así. Este martes, LaLiga visitó el recinto y el jueves lo harán representantes de la Champions League. El 28 de agosto tienen que notificar si van a jugar la Fase de Grupos de la competición en su estadio o tendrán que seguir de prestado en Montjuic.