Ancelotti y las opciones de Vinicius de ganar el Balón de Oro

Carlo Ancelotti, ha asegurado que realizará "rotaciones" en el partido de este sábado ante el Granada en el Nuevo Los Cármenes (18.30 horas) y que los encuentros de LaLiga EA Sports que les restan les servirán para "preparar" la final de la Liga de Campeones, afirmando además que este es "el momento" del conjunto blanco.

"Vinícius está entre los mejores. A veces, este tipo de jugadores vive de momentos; este es el momento de Vinícius porque está aportando mucho, ha ayudado al equipo a llegar a la final de 'Champions' y a ganar LaLiga. No quiero olvidarme lo que han hecho los otros, porque este es el momento del Real Madrid, por lo menos hasta el 1 de junio. Después del 1 no se sabe, puede ser el momento del Borussia", declaró en rueda de prensa.

Casillas elige a su portero titular para la final de Wembley: "Puede estar en cualquier momento" El exfutbolista del Real Madrid, además, ensalzó a Joselu tras su doblete contra el Bayern. "Su esfuerzo y entrega serán recompensandas", comentó sobre el delantero. 09 may 2024 - 18:13

Sin embargo, insistió en que, antes de la final, todavía deben centrarse en LaLiga, ya ganada. "Tenemos que hacer un montón de cosas mañana: jugar un partido, respetar al rival, respetar la competición y respetarnos a nosotros. Tenemos partidos antes de la final que nos van a ayudar a prepararla bien. Obviamente habrá rotaciones, todos va a jugar en este periodo para llegar a tope. Necesitamos descansar también, porque ha sido una temporada de momento muy exigente. Voy a dar algunos días de descanso después de los partidos", explicó.

En este sentido, confirmó que "Courtois va a jugar, igual que Militao, porque necesita minutos". "Tengo que tener en cuenta también a los jugadores que han jugado menos, que han aportado mucho. Hablo de Kepa, sobre todo, que ha sido espectacular en el banquillo, ayudando a los compañeros, y creo que merece la pena que pueda jugar un partido. Tenemos a Lunin, que tiene que estar listo y preparado para poder jugar. En estos partidos tengo que evaluar esto en la portería", manifestó.

Thibaut Courtois podría ser titular en la final de la Champions League ante el Dortmund. Cordon Press.





Por ello, tampoco desveló quién será el portero titular en la final de la 'Champions' ante el Borussia Dortmund, después de que Iker Casillas asegurase que debía ser Andriy Lunin. "Me parece muy respetable lo que dice una leyenda nuestra, Iker, todo el madridismo le tiene mucho cariño. No quiero entrar en este debate porque tengo un mes de tiempo para pensarlo. No lo he pensado", expresó.

Sobre el inglés Jude Bellingham, el técnico italiano afirmó que "está bien". "El último problema que ha tenido ha sido un problema intestinal, pero se ha recuperado bien. Él va a descansar como los otros. Tenemos cuatro partidos, voy a rotar a los jugadores y él entra en la rotación como los otros, exactamente igual", indicó.

Ancelotti, en cambio, no se mostró confiado en que el lesionado Aurélien Tchouaméni pueda llegar a la final de Wembley. "Tenemos dudas de que pueda llegar a la final, ahora intentaremos todo lo posible para que pueda recuperarse bien. Militao va a jugar este es partido porque necesita minutos, los otros rotarán un poco más, Rüdiger y Nacho", señaló.

En otro orden de cosas, Ancelotti aseguró que Vinícius va bien encaminado para conquistar el Balón de Oro. "Hoy no se entrega el Balón de Oro. Vinícius lo está haciendo muy bien, le falta poco, falta otro partido, la final, después tiene la Copa América. Creo que está muy cerca, creo que si termina bien la final y la Copa América, puede ganar", apuntó.

Carlo Ancelotti cree que Vinicius puede ganar el Balón de Oro si sigue con su nivel actual. Cordon Press.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





"Cuando llegué aquí, a Vinícius lo había visto solo por la tele, me parecía un jugador con un talento espectacular. Cuando llegué aquí, he visto a un jugador con un talento espectacular. Alrededor de este talento, él ha sido capaz de poner muchísimas cosas: más habilidad en el desmarque, más eficacia enfrente a la portería, y lo ha hecho con un trabajo diario espectacular, siempre muy focalizado en los entrenamientos, en la recuperación después de los entrenamientos en los partidos. Es un profesional muy serio que merece lo que ha sido capaz de lograr", continuó.

Por último, Ancelotti no quiso imaginar cómo sería una hipotética final de la Supercopa de Europa frente al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, finalista de la Europa League: "¿Tú piensas que yo me he imaginado este partido de la Supercopa de Europa? No. Yo tengo en la cabeza solo un partido", finalizó.