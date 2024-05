Casillas elige a su portero titular para la final de Wembley: "Puede estar en cualquier momento"

El exfutbolista español Iker Casillas defendió este jueves que "la conexión" del Real Madrid con la Champions es "algo que se vive en el campo", aunque se explica porque "tiene un ADN ganador, hasta el final", gracias a una afición que "quiere que los jugadores corran", al mismo tiempo que escogió a su portero titular para la final de la Liga de Campeones y se decantó por la continuidad de Joselu Mato.

"Esa conexión (con la Champions) es algo que se vive cuando estás en el campo. El Real Madrid tiene un ADN ganador, hasta el final. Esperemos a ver si en la final se da. Se remonta a décadas atrás, el aficionado del Madrid le puede gustar mucho un pase, pero lo que quiere es que no des un balón por perdido. Y eso ha pasado de atrás hasta ahora, el aficionado quiere que corras, por encima de otras cosas, aunque no sea lo más bonito", dijo el exportero en la presentación de la nueva campaña de Fontarel Zero Sodio en Madrid.

Casillas aprovechó para ensalzar a Joselu Mato, autor del doblete para remontar al Bayern de Múnich (2-1) y avanzar a la final. "No sé si llegará Mbappé. Joselu fue el protagonista, me alegro mucho por él, es un chaval de la casa. Su esfuerzo y entrega serán recompensadas. Aprovecha siempre que sale al campo. Como aficionado me gustaría que siguiese. Es un chico educado y respetado. Y ahora igual, hace vestuario, se integra fácilmente", elogió.

El señor PEPELU es mi padre!!! Olé el gran Joseluuuuuu!!! pic.twitter.com/JIANj3Eoup — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 8, 2024

Aunque no se olvidó tampoco del técnico madridista, Carlo Ancelotti, 'culpable' de "gran parte del éxito del Real Madrid". "Es el entrenador que ha conseguido otra vez un nuevo éxito, a base de su talento, su forma de entrenar y vuelve a llevar al Madrid a la final. Es un poco el perfil de Zidane o Del Bosque, encajan bien y dan resultados", analizó.

"El planteamiento de la final no tiene nada que ver a un partido de ida y vuelta y yo creo que en ese sentido, pues a ver cómo lo hacen los dos entrenadores, como sabemos las tácticas del rival y llegar a la práctica para conseguir el título", avanzó sobre la final de la Champions en Wembley el próximo 1 de junio.

Y el rival será el Borussia Dortmund, un equipo que "ha sorprendido hasta dónde ha llegado". "Nadie daba un duro por ellos para entrar a la final. He visto muchas finales de Champions de equipos que han llegado sin ser favoritos y ganaron, el mismo Dortmund en 1997. En una final puede pasar cualquier cosa que te condicione", dijo.

Y Casillas tiene claro que debe jugar Lunin como titular, porque Courtois está "recién recuperado y sin ese ritmo de competición". "No tiene que demostrar nada a nadie, volverá a ser el mejor portero del mundo. Lunin se ha consolidado y ha demostrado que es un portero de garantías y puede estar en cualquier momento. Yo creo que el que tendría que seguir jugando es Lunin", confesó.