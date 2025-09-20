La preocupación de Tomás Guasch con el rendimiento de Vinicius: "Hay que recuperarle porque es fundamental para el equipo"

El Real Madrid ganó este sábado al Espanyol 2-0 en la jornada 5 de Primera División. El conjunto blanco ha tenido un inicio en La Liga inmaculado y, gracias a los goles de Militao y Mbappé, ha conseguido mantener el pleno de victorias que le sitúa como líder en solitario con 15 puntos.

EFE Mbappé celebra con Militao su gol, en el Real Madrid - Espanyol

LA EFICACIA MANTIENE AL REAL MADRID INVICTO

El juego del equipo entrenado por Xabi Alonso, de momento, no está siendo brillante. Pero sí está siendo efectivo. Kylian Mbappé, con un total de 7 tantos en su cuenta goleadora, es el líder absoluto del Madrid sobre el terreno de juego.

Pero la temporada es muy larga y el equipo madridista también necesitará la aportación en ataque de Vinicius y Rodrygo que, por el momento, no están acertados como el delantero francés.

900/Cordon Press Vinicius fue suplente contra el Marsella en Champions y jugó 77 minutos contra el Espanyol.

Xabi Alonso, viendo que ninguno está fino, ha optado por alternar en la titularidad a los dos jugadores brasileños. Aunque quizás Vinicius esté en mejor forma viendo los dos goles que marcó contra Oviedo y Mallorca.

Contra el Espanyol, el 7 madridista no ha estado acertado, le faltó el gol y, por ello, se marchó "un poco enfadado" al ser sustituido en el minuto 77, tal y como confirmó el propio técnico tolosarra en la rueda de prensa posterior al partido.

LA PREOCUPACIÓN DE TOMÁS GUASCH CON UN JUGADOR DEL REAL MADRID

Y sobre el dorsal número 7 del Real Madrid se habló en Tiempo de Juego. Los comentaristas coinciden en que Vinicius no está atravesando su mejor momento futbolístico y quienes mostraron su preocupación por él fueron Tomás Guasch y Santi Cañizares.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press September 16, 2025, Madrid, Madrid, Spain: Vinicius Junior of Real Madrid is seen during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Real Madrid C.F. and Olympique de Marseille at Estadio Santiago Bernabeu on September 16, 2025 in Madrid, Spain. (Credit Image: © Alberto Gardin/ZUMA Press Wire)

"Queridos, a este tío hay que recuperarlo o el Madrid pierde kilos y kilos de fútbol", dijo el comentarista sobre el futbolista brasileño.

Santi Cañizares, por su parte, comentó: "El mensaje no es para el resto, es para Vinicius. Estás diciendo que hay que recuperarlo y se tiene que recuperar. Cuando casi ganó el Balón de Oro fue porque jugó bien al fútbol".

Y agregaba el exfutbolista: "Consiguió ese estado de forma, siendo fundamentalmente él. Y cuando ahora Vinicius está en el momento que está, es fundamentalmente por él".

Para cerrar el debate, Tomás Guasch quiso ir más allá y señaló: "El entorno y el entrenador nuevo tienen que poner de su parte para que esto funcione. Hay que ver de qué manera se organiza todo esto para el bien del Madrid, porque Vinicius me parece fundamental".

