La M.O.D.A., protagonista de la tercera equipación en el décimo aniversario del San Pablo Burgos

La banda burgalesa La M.O.D.A. y el San Pablo Burgos se han unido para presentar la tercera equipación del equipo en esta temporada de Liga Endesa ACB que bajo el lema 'No te olvides de dónde vienes' pretende homenajear el décimo aniversario del club de baloncesto de la ciudad burgalesa.

La equipación, diseñada por La M.O.D.A. mano a mano con el equipo, se presenta en el tradicional color blanco de las camisetas de tirantes que se han convertido en emblema del grupo, y se ha desvelado este martes en el descanso del partido entre el Recoletas Salud San Pablo y el Dreamland Gran Canaria en el Coliseum.

Se completa con líneas verticales grises y, en el centro del pecho, se sitúa el logotipo de La M.O.D.A. como el gran protagonista del diseño, mientras que los laterales de la camiseta, en colores negro y gris, son los mismos que porta el pantalón de juego.

El interior de la tercera equipación también guarda detalles especiales, como el verso 'No te olvides de dónde vienes', de la canción ‘Héroes del sábado’, junto a la ilustración del icónico esqueleto de La M.O.D.A. abrazando el escudo del San Pablo Burgos.

Durante la presentación, el parqué del Coliseum se ha convertido en escenario para los integrantes de La M.O.D.A, que ataviados con las nuevas camisetas del equipo castellano han saltado a la cancha por sorpresa para deleitar con su música a los más de 9000 asistentes al pabellón.

En el paso por vestuarios, el Recoletas Salud San Pablo Burgos ha sustituido la segunda equipación con la que ha iniciado el partido por la tercera equipación junto a La M.O.D.A. para disputar la segunda parte del compromiso de Liga Endesa, en una presentación sin precedentes dentro de la competición de acb.