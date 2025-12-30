El Valencia cierra el año como líder de la Euroliga

El Valencia Basket ha derrotado este martes por 86-73 al Partizan de Belgrado durante la jornada 19 de la fase regular de la Euroliga, con papel clave del base estadounidense --con pasaporte italiano-- Darius Thompson para resolver el encuentro en el cuarto y definitivo periodo.

En el Roig Arena, los locales encajaron al comienzo un parcial de 0-7 y fueron a remolque todo el primer cuarto. Aunque Matt Costello metió un triple a 3:27 de acabar ese acto inaugural, el ataque 'taronja' no era fluido y faltaba algo de aportación desde el banquillo. Ante eso, Darius Thompson canalizó dos buenas posesiones y apretó el marcador (18-20).

Quedaban 1:41 para agotar el reloj y un triple suyo forzó que Joan Peñarroya, técnico del Partizan desde hace escasos días, pidiese un tiempo muerto para recomponer la situación. El exentrenador del Barça confió entonces en Jabari Parker, Nick Calathes y Bruno Fernando, otros viejos conocidos para la afición de las competiciones españolas.

Y más caras familiares aparecían con Vanja Marinkovic y en menor medida con Dylan Osetkowski, éste sin puntería en su rango lejano. Todos ellos fabricaron un colchón para eel Partizan que, aun así, empezó a menguar. Brancou Badio cogió en ese momento la responsabilidad entre los jugadores locales y dos triples suyos culminaron la remontada (40-37).

Un último arreón de Duane Washington y de Isaac Bonga, éste con robo de balón incluido antes del descanso, propició que regresase la igualdad (43-43) de cara al intermedio. En la reanudación, Sterling Brown se unió al desempeño coral de un Partizan que dominaba sin brillo (50-55, 59-63) y que alcanzó el minuto 30 por detrás (65-63) por un triple de Thompson.

Los visitantes amagaron con un dura pelea cuando Osetkowski estrenó su cuenta anotadora del partido gracias a un triple en zona central, si bien fue un espejismo porque los pupilos de Pedro Martínez se pusieron las pilas defendiendo y eso tuvo recompensa en el ataque con destreza de Jaime Pradilla en el poste bajo y de Nathan Reuvers en otras facetas.

No en vano, un triple del ala-pívot de Minnesota auguró la sentencia favorable al equipo valenciano cuando quedaban 2:14 en el cronómetro. Luego Sterling tampoco contribuyó a las esperanzas del Partizan fallando un lanzamiento desde el perímetro a la desesperada. Tanto Pradilla como Badio brillaron con sendos triples en los instantes finales, de alegría.

De hecho, esta victoria del Valencia sirvió para llegar al coliderato con el mismo balance de 13-6 que tiene el Hapoel Tel Aviv debido a su derrota de este mismo martes, por 80-93, contra el Zalgiris Kaunas. Por su parte, el conjunto ahora de Peñarroya perdió su cuarto partido de forma consecutiva en esta Euroliga y tiene un balance de 6-13.

EL BARCELONA TERMINA CON DOS DERROTAS

El Barça ha perdido este martes por 74-90 frente al AS Monaco en la jornada 19 de la fase regular de la Euroliga, siendo los culés víctimas de su gris inicio y yendo desde ahí a contracorriente, incapaces de voltear el escenario pese al liderazgo encestador del escolta donostiarra Darío Brizuela.

En el Palau Blaugrana, los visitantes pronto se encomendaron a Mike James y empezaron a abrir hueco en el marcador, mientras que por parte culé apenas destacaba Miles Norris. Igualmente Alpha Diallo acertó en un par de acciones del Monaco, que en el poste bajo además se lucía gracias a Kevarrius Hayes. Todo ello se notó cerrando el primer cuarto en 13-22.

Al equipo entrenado por Xavi Pascual le faltaba chispa y entonces la encontró en el banquillo por obra de Brizuela, que había encestado un triple en los instantes finales de ese primer acto y que lo erigió en referente ofensivo de los suyos. Pese a su ímpetu, que ayudó a bajar la diferencia (24-34), el Barça volvió a flojear ante Élie Okobo y Cía.

EFE Xavi Pascual protesta al árbitro antes de ser expulsado del encuentro, durante el Barça - AS Mónaco

El 30-47 del descanso obligaba a los azulgranas a remar bastante, tal y como les recordó Nikola Mirotic con un triple dentro de un pabellón que durante varias temporadas fue su casa. Como el río Guadiana, el ala-pívot hispano-montenegrino aparecía y desaparecía en la anotación para reforzar las labores de James, certero en los tiros libres, y de Hayes.

Especialmente echaba en falta el Barça que Kevin Punter, MVP del mes de diciembre, viese más el aro. Willy Hernangómez y Tomas Satoransky aportaban poquísimo, así que las holgadas diferencias en el marcador se sucedían (44-62, 53-69, 56-75). En pleno cuarto cuarto, un triple de Norris hizo soñar a las gradas (66-77), pero Hayes ejerció de villano.

Los pupilos de Vassilis Spanoulis gestionaron con maestría el tramo final de un partido en el que sonrieron y que les sirvió, con triple sobre la bocina de Okobo de cara a la galería, para empatar precisamente con el Barça en la zona de los 'playoffs' con un balance de 12-7.