La surrealista 'parada' fuera del área del portero suplente de Uganda ante Osimhen en la Copa África

El potero de Uganda ha protagonizado una de las jugadas más virales de la Copa África por una expulsión surrealista. A esto hay que añadirle que era el portero suplente y tan solo llevaba diez minutos sobre el césped después de ingresar en el campo tras en el descanso. Fue ahí cuando Magoola salió de su área ante Osimhen e hizo una mano para tratar de parar de pelota.

Tras este partido Nigeria no dio opción a Uganda, que buscaba entrar también en el tercer puesto, y venció por 3-1. Mientras que, Tanzania con la clasificación y la primera plaza del grupo ya garantizada, el seleccionador nigeriano, Eric Chelle, dio descanso a varios jugadores habituales, como los delanteros Ademola Lookman o el 'sevillista' Akor Adams, ambos titulares en las dos primeras jornadas, y la novedad de Samu Chukwueze como interior diestro, más cerca de la base de la jugada.

Captura de pantalla La inexplicable parada fuera del área del portero de Uganda ante Osimhen

Sin Lookman ni Adams, la responsabilidad ofensiva de Nigeria volvió a estar en las botas de Victor Osimhen, que estuvo cerca de marcar gol en el primer minuto del partido. El delantero del Galatasaray regaló una gran oportunidad a Paul Onuachu, que no acertó ante el veterano meta ugandés Denis Masinde Onyango. Sin embargo, prácticamente en la jugada posterior, Onuachu no perdonó un pase atrás de Dele-Bashiru y esta vez sí marcó el 1-0 en el minuto 28.

Onyango, con molestias en la primera mitad, tuvo que ceder su sitio al portero suplente Salim Magoola, que vio la roja por una mano fuera del área en el minuto 56. La expulsión provocó la entrada del tercer guardameta del equipo, Nafian Alionzi, que poco pudo hacer ante el doblete de Raphael Onyedika en el 2-0 y el 3-0. Con todo prácticamente decidido y en inferioridad numérica, Uganda se despidió del torneo con un gran gol de Rogers Mato.