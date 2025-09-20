COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

tiempo de juego

Alfredo Relaño, comentarista de Tiempo de Juego: "Había mucha gente pensando que hubiera sido mejor que viniera Haaland"

El comentarista de Tiempo de Juego aplaudió la gran actuación que está haciendo el jugador francés en el inicio de liga. 

Alfredo Relaño y Mbappé
00:00
Descargar

Teresa Vasallo Fernández

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

 Sin duda, el jugador más importante de esta temporada en el Real Madrid está siendo Kylian Mbappé. El jugador, que el año pasado no tuvo su mejor, inicio se está resarciendo y la está dando un color diferente al equipo madridista.   

Mbappé, en el Real Madrid - Olympique de Marsella

EFE

Mbappé, en el Real Madrid - Olympique de Marsella

El francés, en la quinta jornada de la liga, que todavía está en curso, ya se ha afincado como 'pichichi' de la liga. Por detrás de él están Raphinha, Pere Milla, Rafa Mir y Etta Eyong.

Eso sí, tras su primer gol contra el Espanyol, segundo del Real Madrid, todos los comentaristas de Tiempo de Juego se deshicieron en elogios. En el inicio de la segunda parte del partido, el '10' batió a Dmitrovic que no llegó ni a tirarse por la potencia que llevaba el balón.

Mbappé celebra con Militao su gol, en el Real Madrid - Espanyol

EFE

Mbappé celebra con Militao su gol, en el Real Madrid - Espanyol

la opinión de alfredo relaño

Por eso, Alfredo Relaño, nuevo comentarista de Tiempo de Juego aseguró que durante el año pasado “había mucha gente pensando que hubiera sido mejor que viera Haaland. Aficionados y mucha gente. Pero ya no lo piensa nadie”.

La versión que se pudo ver de Mbappé contra el Espanyol es una imagen que el francés ha dado durante todo el inicio de la temporada. De hecho, en el debut del Real Madrid en Champions fue el salvador de la noche. 'El Gallo' fue el encargado de marcar los dos penaltis que le dieron la victoria a los merengues contra el Marsella.

canales  de WhatsApp  

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales  de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo de COPE).

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Lo último

Tracking