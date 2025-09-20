Alfredo Relaño, comentarista de Tiempo de Juego: "Había mucha gente pensando que hubiera sido mejor que viniera Haaland"

Sin duda, el jugador más importante de esta temporada en el Real Madrid está siendo Kylian Mbappé. El jugador, que el año pasado no tuvo su mejor, inicio se está resarciendo y la está dando un color diferente al equipo madridista.

EFE Mbappé, en el Real Madrid - Olympique de Marsella

El francés, en la quinta jornada de la liga, que todavía está en curso, ya se ha afincado como 'pichichi' de la liga. Por detrás de él están Raphinha, Pere Milla, Rafa Mir y Etta Eyong.

Eso sí, tras su primer gol contra el Espanyol, segundo del Real Madrid, todos los comentaristas de Tiempo de Juego se deshicieron en elogios. En el inicio de la segunda parte del partido, el '10' batió a Dmitrovic que no llegó ni a tirarse por la potencia que llevaba el balón.

EFE Mbappé celebra con Militao su gol, en el Real Madrid - Espanyol

la opinión de alfredo relaño

Por eso, Alfredo Relaño, nuevo comentarista de Tiempo de Juego aseguró que durante el año pasado “había mucha gente pensando que hubiera sido mejor que viera Haaland. Aficionados y mucha gente. Pero ya no lo piensa nadie”.

La versión que se pudo ver de Mbappé contra el Espanyol es una imagen que el francés ha dado durante todo el inicio de la temporada. De hecho, en el debut del Real Madrid en Champions fue el salvador de la noche. 'El Gallo' fue el encargado de marcar los dos penaltis que le dieron la victoria a los merengues contra el Marsella.

canales de WhatsApp

