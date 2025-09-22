La pega que pone Manolo Lama a Xabi Alonso por el cambio de Vinicius: "Se está metiendo en un lío"

El Real Madrid logró contra el Espanyol el pleno de victorias en La Liga. El conjunto blanco ganó 2-0 con dos golazos de Eder Militao y Kylian Mbappé, un triunfo que le mantiene como líder en solitario con 15 puntos y dos de ventaja sobre el FC Barcelona.

EFE Mbappé celebra con Militao su gol, en el Real Madrid - Espanyol

La afición madridista salió contenta del Santiago Bernabéu el sábado. Sin embargo, dos jugadores no terminaron muy contentos el encuentro, tal y como confirmó Xabi Alonso tras el choque.

XABI ALONSO CONFIRMA EL ENFADO DE VINICIUS AL SER CAMBIADO

El técnico tolosarra, con el 2-0 en el marcador, decidió sustituir a Vinicius y Franco Mastantuono en el minuto 77. El brasileño y el argentino no estuvieron muy afortunados de cara al gol durante el choque y Xabi Alonso optó por refrescar al equipo, sentando a ambos en el banquillo y dando entrada a Rodrygo y Brahim Díaz.

Las caras y expresiones de los dos jugadores en el banquillo lo decían todo. Y Xabi reveló en la sala de prensa que tanto Vinicius como Mastantuono se fueron enfadados al ser cambiados.

EFE El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, este sábado, durante el partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports, que disputan el Real Madrid y el RCD Espanyol, en el estadio Santiago Bernabéu

"A Vini le ha faltado el gol. En el momento en que mejor estaba, podía haber esperado un poquito para cambiarle más tarde. Franco también quería seguir jugando, pero creía que meter gente por fuera de refresco era lo bueno", era la explicación que daba el entrenador del Real Madrid.

Y agregaba: "Franco también se ha marchado un poco enfadado, pero les sucede a todos. Estoy contento con el partido de los dos".

MANOLO LAMA

Sobre el descontento del futbolista brasileño opinaron todos los tertulianos de 'el Tertulión de los domingos' y el más contundente, sin lugar a dudas, fue Manolo Lama. "Yo creo que Xabi Alonso tiene, pero él solo se está metiendo en un lío", empezó diciendo el narrador de Tiempo de Juego.

EFE Xabi Alonso habla con Vinicius en el Real Madrid - Espanyol.

Y añadía seguidamente: "Se está metiendo en un lío porque el entrenador del Madrid no tiene que justificar los cambios de ningún jugador con la idea de que se le pase el enfado".

Juanma Castaño, por su parte, se quiso poner en la piel de Xabi Alonso y afirmó: "Parece que el tema Vinicius está muy sensible y Xabi, quizás, tiene miedo de que se lie más si no dice eso".

Para finalizar, Manolo Lama zanjó el debate y señaló: "El entrenador del Real Madrid es quien toma las decisiones y no tiene por qué estar dando explicaciones y justificaciones".

