Lamine Yamal calienta el derbi contra el Espanyol: "Ganas de volver"

El próximo 3 de enero a las 21:00 el Barça viajará hasta el Estadio de Cornellá para jugar el primer partido de 2026. Nada más y nada menos que un derbi ante un Espanyol que cerró el 2025 en un gran momento de forma.

El equipo de Manolo González está a 2 puntos de la Champions League que la marca el Villarreal, aunque el Submarino amarillo con un partido menos. Un partido que viene 'caliente' por los rivales que se enfrentan y por la presencia de Joan García, está vez en la portería culé.

La vuelta del ex del Espanyol a la que fue su casa ha sido el tema central de las ruedas de prensa de los dos entrenadores, además de la actitud que debe tener el público que asista al estadio perico.

A la tensión de la presencia de Joan García, ahora Lamine Yamal pone algo más de leña al fuego a través de sus redes sociales. El extremo del FC Barcelona ha publicado en Instagram un par de fotografías con la celebración del golazo que marco en el último derbi catalán ejerciendo de visitante.

Lamine Yamal calienta el derbi contra el Espanyol, vía Instagram

A esas dos fotografías les acompaña un texto que dice que tiene "ganas de volver" acompañado de los emoticonos de los colores blaugrana, una cara de risa y un pie. La segunda foto es un plano corto del futbolista sacando la lengua celebrando el gol.

Unas fotografías que se acompañan y 'calientan' el derbi catalán y que se unen a las palabras del jugador del Espanyol, Pere Milla y su respuesta a la pregunta sobre ¿A quién pisaría, si a Lamine o a Joan García?".