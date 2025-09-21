La cara de 'poker' de Vinicius tras conocer que iba a ser sustituido

Quinta victoria consecutiva del Real Madrid, gracias a dos grandes goles, con sendos disparos desde fuera del área, de Éder Militao y de Kylian Mbappé, en los minutos 22 y 47, respectivamente, frente a un Espanyol (2-0) que encajó su primera derrota de la temporada.

Además, en un partido en el que Vinicius volvió a ser titular después de no salir de inciio en la Champions League contra el Olympique de Marsella. El brasileño que mostró una mejor versión que en otros encuentros, no pudo marcar su gol buscado y terminó siendo sustituido en el minuto 76.

captura de pantalla Vinicius se marcha enfadado por el cambio

De hecho, el '7' del Real Madrid se fue haciendo gestos y visiblemente enfadado como pudieron captar las cámaras de DAZN cuando los jugadores pararon para hacer el 'refresquito'.

la explicación de xabi alonso

Tras partido, Xabi Alonso elogió el rendimiento del brasileño Vinícius en el partido contra el Espanyol y lamentó el disparo a un poste que le alejó del gol, y reconoció su enfado, como el del argentino Franco Mastantuono, cuando fue sustituido.

"A Vini hoy le ha faltado el gol. En el momento que mejor estaba podía haber esperado un poquito para cambiarle más tarde, Franco también quería seguir jugando, pero creía que meter gente por fuera de refresco era lo bueno. El partido era de coger el control y necesitábamos gente de refresco. Le ha faltado el gol, ha tenido un palo y ha sido una pena", dijo Xabi en rueda de prensa sobre Vinícius.

"Franco también se ha marchado un poco enfadado, pero al final a todos les sucede. Estoy contento con el partido de Vini y de Franco, necesitas gente de refresco y el calendario es muy exigente. Seguimos", añadió.