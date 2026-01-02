El Rayo Vallecano hace oficial la cesión de Carlos Martín; los equipos de Segunda confirman los primeros fichajes

Desde el 1 de enero está abierto el mercado de fichajes de invierno y los equipos comienzan a realizar movimientos, aunque alguno ya se anunció en los últimos días del pasado año.

rayo vallecano

Rayo Vallecano y Atlético de Madrid han llegado a un acuerdo para la cesión del extremo español, Carlos Martín.

El Rayo Vallecano cierra una cesión que se prolongará hasta final de temporada y que no incluye opción de compra.

villarreal

El Villarreal CF ha alcanzado un acuerdo con el futbolista argentino Thiago Fernández, que llega como agente libre y se vincula al Submarino Amarillo durante las próximas cinco temporadas y media, hasta junio de 2031.

El nuevo centrocampista groguet, que formará parte de la dinámica del primer equipo, ya se ejercita como un futbolista del Villarreal CF, a las órdenes de Marcelino García Toral.

OVIEDO

El delantero uruguayo Thiago Borbas se ha convertido en el segundo fichaje de invierno del Real Oviedo y ya está en la capital del Principado para ponerse a las órdenes de su compatriota Guillermo Almada.

Delantero de 23 años, Borbas llega al Oviedo cedido con opción de compra por el Red Bull Bragantino y será el tercer jugador uruguayo de la plantilla azul tras Fede Viñas y Nico Fonseca, mediocentro que hace unos días fue el primer fichaje invernal de los carbayones.

SEGUNDA DIVISIÓN

- El Ceuta ha llegado a un acuerdo con el Real Mallorca para la incorporación al club ceutí en calidad de cedido hasta final de temporada del joven delantero Marc Domenech, ha informado el club ceutí en un comunicado.

- La UD Las Palmas ha confirmado la incorporación del extremo catalán Estanislau Pedrola como su segundo fichaje en el mercado invernal, y el futbolista será presentado al término del entrenamiento de este viernes en el Estadio de Gran Canaria.