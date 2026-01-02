Pep Guardiola elogia a Enzo Maresca y responde al rumor que ya sitúa al italiano en el Manchester City: "Me iré algún día, te lo prometo"

El Manchester City y el Chelsea se enfrentan en la 20ª jornada de la Premier League este próximo domingo a las 18.30 horas (horario español). Se trata de un partido en el que Enzo Maresca ya no estará al frente del Chelsea tras su destitución este pasado jueves, 1 de enero.

Como cabía esperar, a Pep Guardiola le han preguntado por la marcha del ya exentrenador del Chelsea: "Yo solo puedo decir que, desde mi punto de vista, el Chelsea pierde a un entrenador increíble. Es una persona increíble pero es una decisión de la directiva del club, así que no hay más que decir".

Noticias como la destitución de Maresca le hacen al de Santpedor valorar más la situación que vive en el City, pese a los rumores que siguen en torno a una posible salida: "¿Sorprendido? Esto confirma la suerte que he tenido y sigo teniendo en el club extraordinario en el que estoy", afirmó.

Los 'mentideros' en Inglaterra ya colocan a Maresca como relevo de Pep Guardiola en el Manchester City, a lo que el técnico respondió con cierta ironía y en tono totalmente desenfadado.

"Ni idea, estoy seguro de que sabes más que yo", le respondió al periodista que le preguntó por tal rumor. "Es solo un rumor, lo siento, no voy a responder a eso". Cuando se le repreguntó, su reacción le llevó a echarse las manos a la cabeza: "Dios mío, tengo contrato, lo he dicho mil veces. Sé que estáis aburridos de mí, que llevo aquí diez años... ¿Me quieres despedir? Tengo un año de contrato y mi sueldo es muy alto, ¿eh?", advirtió.

"Sabes que me iré algún día, te lo prometo, pero tengo contrato, estoy contento y quiero pelear con mi equipo", sentenció.