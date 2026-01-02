El Liverpool llega a un acuerdo para fichar por un millón de libras a uno de los centrales del futuro

Ifeanyi Ndukwe, con la camiseta de Austria, pierde el balón en el partido frente a Portugal en el Mundial sub-17

En Liverpool se frotan las manos con la próxima llegada de Ifeanyi Ndukwe. No es oficial, pero en la prensa austriaca ya se da por cerrado el acuerdo entre el club británico y el Austria Viena por el jovencísimo central austriaco.

Ndukwe llegaría el próximo verano, por una cantidad aproximada de un millón de libras. Se trata de uno de los jugadores más destacados del reciente Mundial sub-17, en el que Austria perdió por 1-0 frente a Portugal en la final.

Ifeanyi Ndukwe nació en Viena en 2008, tiene 17 años, juega de central y mide 1,98 metros. Es titular indiscutible tanto en el filial del Austria Viena como en la selección sub-17.

En principio, ocuparía plaza en el filial del Liverpool, pero queda clara la apuesta a medio-largo plazo por uno de los defensas con más proyección del momento.

Según relatan periódicos como Kurier, hay cierto malestar por parte de la afición del Austria Viena con la dirección del club por dejar marchar a uno de los futbolistas que más ilusionan.