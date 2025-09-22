Paco González critica las palabras de Ferran Torres sobre Getafe: "Lo que dice es una tontería"

El FC Barcelona goleó este domingo al Getafe 3-0 gracias a un doblete de Ferran Torres y un gol de Dani Olmo. Un triunfo que sirvió a los azulgranas para seguir invictos en Liga y también para continuar la estela de un Real Madrid que ha ganado los primeros cinco partidos del campeonato.

EFE BARCELONA, 21/09/2025.- El delantero del Barcelona Ferran Torres celebra tras anotar el primer gol del equipo durante el partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports que disputan FC Barcelona y Getafe CF este domingo en el Estadi Johan Cruyff. EFE/ Alejandro Garcia

FERRAN TORRES critica AL GETAFE POR SU ESTILO DE JUEGO

A la conclusión del partido, el bigoleador del Barça criticó el estilo de juego del equipo azulón en declaraciones realizadas a DAZN. Unas palabras que fueron respondidas por José Bordalás minutos después en la sala de prensa del estadio Johan Cruyff.

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Ellos muchas veces no proponen nada e intentan hacer demasiadas faltas, en mi opinión, pero lo hemos encarrilado bien", afirmó Ferran Torres.

Para finalizar, el delantero del Barcelona aseguró que lo importante "era conseguir los tres puntos".

BORDALÁS RESPONDE A FERRAN TORRES

Las palabras de Ferran Torres no sentaron bien a Bordalás y el técnico respondió con contundencia: "Es una opinión muy ventajista porque la diferencia son 1.000 millones".

Y explicaba seguidamente: "El Barça es un equipo que tiene dos jugadores de un nivel altísimo por puesto, que puede combinar y hacer otras cosas. Y me parece que es una falta de respeto hacer ese comentario".

EFE José Bordalás, entrenador del Getafe

Bordalás, pese a ese cruce de declaraciones, terminó reconociendo la superioridad azulgrana en el partido afirmando que "son un grandísimo equipo".

PACO GONZÁLEZ DEFIENDE AL GETAFE

Las palabras de Ferran Torres y José Bordalás fueron analizadas durante 'el Tertulión de los domingos' por los comentaristas.

EFE BARCELONA, 21/09/2025.- El delantero del Barcelona Ferran Torres (d) celebra tras anotar el segundo gol del equipo durante el partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports que disputan FC Barcelona y Getafe CF este domingo en el Estadi Johan Cruyff. EFE/ Alejandro Garcia

Paco González, director de Tiempo de Juego , quiso defender al Getafe y dijo: "Me parece que Ferran debe tener algún recuerdo negativo porque lo que ha dicho es una tontería. El Getafe no ha hecho muchas faltas, ni tampoco faltas duras. Vamos, que ha sido hasta demasiado blando el Getafe".

Manolo Lama, por su parte, comentaba: "Yo lo que haría es poner a Ferran a jugar en el Getafe para que viera lo que es jugar en ese equipo".

Mónica Marchante discrepaba y señaló: "Yo lo que le he entendido a Ferran es que el Barcelona ha jugado así pensando que el Getafe iba a hacer ese juego. Y también quiero decir que lo de Bordalás me parece ventajista porque también hay mil millones de diferencia entre el Rayo y el Barça y el Rayo propone otra cosa".

