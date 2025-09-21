Pepe Bordalás responde a Ferran por su comentario sobre el Getafe: "Es una falta de respeto, son mil millones de diferencia"

El entrenador del Getafe, José Bordalás, ha respondido al jugador del Barcelona Ferran Torres, que tras la victoria azulgrana (3-0) ha dicho que el conjunto madrileño "no propone nada", al considerar que su comentario "es una falta de respeto".

"Es una opinión muy ventajista porque la diferencia son 1.000 millones. El Barça es un equipo que tiene dos jugadores de un nivel altísimo por puesto, que puede combinar y hacer contras. Es una falta de respeto hacer ese comentario", ha lamentado desde la sala de prensa del Estadio Johan Cruyff tras la derrota de su equipo (3-0).

El técnico alicantino ha respondido así a las declaraciones que el futbolista Ferran Torres ha realizado tras el encuentro en las que aseguraba que el Getafe "a veces no propone nada e intenta hacer demasiadas faltas".

Con todo, Bordalás ha admitido la superioridad del Barcelona, que, según ha analizado, "ha golpeado" a su equipo en el primer tiempo y "ha sido superior" a lo largo del partido. "Nada que objetar porque son un grandísimo equipo", ha añadido.

Durante el partido, Bordalás ha protestado por algunas decisiones del árbitro, algo que "forma parte del juego", ha dicho, ya que "hay pocos partidos en los que no haya alta tensión. "Es un partido disputado y forma parte del fútbol", ha insistido.