Pedro Martín analiza la posible expulsión perdonada a Raphinha en el Barcelona-Getafe: "El colegiado tiene que lidiar con esto"

El FC Barcelona, tras su victoria en Champions League entre semana ante el Newcastle con una gran actuación de Marcus Rashford, recibió este domingo al Getafe para cerrar la 5ª jornada con el objetivo de conseguir los tres puntos para no perder la estela de un Real Madrid que derrotó al Espanyol por 2-0 y que suma 15 puntos de 15 posibles.

raphinha

El final de la primera parte estuvo marcada por una posible expulsión perdonada al jugador brasileño del Barça Raphinha.

Un Raphinha que vio la tarjeta amarilla en el minuto 32 por sacar una falta antes de tiempo cuando había pedido pasos al colegiado De Burgos Bengoetxea.

En el descuento de la primera parte, la plantilla del Getafe pidió la segunda amarilla por una acción con Diego Rico.

Empujón de Raphinha a Diego Rico

Esa jugada vino precedida por una acción del propio Diego Rico sobre Koundé. Raphinha, al reclamarle esa jugada al defensa del Getafe, le pegó un empujón y fue entonces cuando el banquillo del club azulón saltó al unísono para pedir la segunda amarilla.

tiempo de juego

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, y tras ver la jugada repetida en televisión, el especialista arbitral Pedro Martín, apuntó lo siguiente: "Ha exagerado Koundé y Diego Rico".

"El colegiado tiene que lidiar con esto", añadió Pedro Martín sobre el clima de tensión que hay entre los jugadores de ambos equipos.

Preguntado por Paco González al descanso del partido, Pedro Martín también aplaudió "al asistente" porque "en el segundo gol del Barça no era fácil ver las posiciones de Raphinha y de Ferran Torres y ha acertado". Pincha en el siguiente audio para saber cómo lo hemos vivido en Tiempo de Juego.

En esta segunda intervención sobre la labor arbitral de De Burgos Bengoetxea, Pedro Martín confesó que estuvo "bien" en los primeros 45 minutos: "Tiene problemillas porque los jugadores tienen rencillas de la temporada pasada y ha estado un poco caliente".

El técnico Hansi Flick para evitar más problemas con Raphinha, decidió cambiarlo al descanso e introdujo a Marcus Rashford por él.