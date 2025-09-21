EN DAZN
Ángel Torres: "Nos negamos a ceder a Liso para el Mundial sub-20 y la Federación nos amenazó con quitarnos puntos"
El presidente del Getafe habló antes del partido y mostró su descontento con la celebración del torneo de selecciones durante la temporada.
El Getafe visitaba este domingo al FC Barcelona en la quinta jornada de Primera División. El conjunto azulón, pese a los problemas para fichar e inscribir jugadores, ha tenido un gran inicio de temporada con tres victorias y tan solo una derrota y buscaba frente a los azulgranas seguir con esa buena racha.
Antes del partido, Ángel Torres fue entrevistado en los micrófonos de DAZN y al ser preguntado por la marcha de Adrián Liso al Mundial sub-20, aseguró que se negaron a dejar al futbolista a la RFEF. "Yo no entiendo eso. Hay equipos como al Real Madrid Castilla, al que le quitan cinco titulares y no sé cómo FIFA y UEFA permiten estas cosas", empezó diciendo el presidente del equipo madrileño.
Ángel Torres fue más allá y denunció que la Federación les amenazó con una sanción. "Nosotros nos negamos a ceder a Liso y la Federación nos contestó amenazando que nos podía sancionar quitándonos puntos. Y como no quiero más líos y problemas, al final cedimos a regañadientes", explicaba.
Y para finalizar, comentó: "Yo estoy encantando de que todos los jugadores del Getafe vayan a la selección, pero en fechas de selección y no ahora".