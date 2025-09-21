Ángel Torres: "Nos negamos a ceder a Liso para el Mundial sub-20 y la Federación nos amenazó con quitarnos puntos"

El Getafe visitaba este domingo al FC Barcelona en la quinta jornada de Primera División. El conjunto azulón, pese a los problemas para fichar e inscribir jugadores, ha tenido un gran inicio de temporada con tres victorias y tan solo una derrota y buscaba frente a los azulgranas seguir con esa buena racha.

Antes del partido, Ángel Torres fue entrevistado en los micrófonos de DAZN y al ser preguntado por la marcha de Adrián Liso al Mundial sub-20, aseguró que se negaron a dejar al futbolista a la RFEF. "Yo no entiendo eso. Hay equipos como al Real Madrid Castilla, al que le quitan cinco titulares y no sé cómo FIFA y UEFA permiten estas cosas", empezó diciendo el presidente del equipo madrileño.

Ángel Torres fue más allá y denunció que la Federación les amenazó con una sanción. "Nosotros nos negamos a ceder a Liso y la Federación nos contestó amenazando que nos podía sancionar quitándonos puntos. Y como no quiero más líos y problemas, al final cedimos a regañadientes", explicaba.

Y para finalizar, comentó: "Yo estoy encantando de que todos los jugadores del Getafe vayan a la selección, pero en fechas de selección y no ahora".