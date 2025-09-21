Mateu Lahoz señala uno de los detalles que los árbitros olvidan a la hora de revisar las jugadas en el VAR: "Deberían analizar esas situaciones"

El Comité Técnico de Árbitros estrenó el pasado 11 de septiembre 'Tiempo de Revisión', un espacio audiovisual donde se analizan las jugadas más polémicas de cada jornada de Primera División, Segunda y Liga F.

EL CTA REVISA LA JUGADAS MÁS POLÉMICAS EN 'TIEMPO DE REVISIÓN'

La medida impulsada por la nueva RFEF que preside Rafael Louzán es inédita en el fútbol español y se ideó con la intención de ayudar a jugadores, técnicos y aficionados a comprender las decisiones arbitrales con transparencia y cercanía.

En el primer 'Tiempo de Revisión' se analizaron jugadas como el gol de Ferran Torres contra el Mallorca cuando Raíllo estaba tumbado en el suelo tras llevarse un pelotazo en la cabeza, un gol concedido al Atlético de Madrid en el que Giuliano Simeone estaba claramente en fuera de juego y un tanto anulado a Arda Güler frente al Mallorca.

EFE Huijsen se marcha del campo tras ser expulsado contra la Real Sociedad.

Pero la polémica se ha desatado esta semana, cuando el CTA reconoció el error de Gil Manzano en la expulsión de Huijsen contra la Real Sociedad. Una jugada en la que el CTA dijo que la decisión más acertada era sacar tarjeta amarilla. Además, explicaron que el VAR no intervino al considerar que el derribo de Huijsen a Oyarzabal se trataba de una acción de interpretación del árbitro principal.

EL DETALLE QUE LOS ÁRBITROS OLVIDAN AL ACUDIR AL VAR

La expulsión de Vivian contra el Valencia fue objeto de debate durante la retransmisión de Tiempo de Juego. Y tanto Pedro Martín como Mateu Lahoz quisieron destacar uno de los detalles que los colegiados obvian a la hora de revisar las jugadas en el VAR.

EFE Ortiz Arias expulsa a Vivian durante el Valencia-Athletic

"Muchas veces los árbitros no toman en cuenta en este tipo de jugadas es si se trata de una disputa normal de balón en la que del defensor puede hacerle falta al delantero porque están disputando la pelota o si es un caso en el que el jugador que quiere derribar directamente al rival que se quiere quedar solo delante del portero", explicaba el comentarista arbitral de Tiempo de Juego.

Mateu Lahoz se mostraba de acuerdo con la opinión de Pedro Martín y decía: "Lo que dice Pedro es básico y de eso nunca se habla en nuestras reuniones". Y agregaba: "Yo siempre decía que no es lo mismo que un defensor dispute la jugada a que se olvide del balón y haga la falta. Eso deberíamos analizarlo. Y si os fijáis, cada vez que se va al VAR, no se miran o analiza este tipo de situaciones".

Para finalizar, Mateu Lahoz quiso ir más allá y puso varios ejemplos. "Hay veces, como la pasada temporada, en la que un jugador no se fue al suelo y el agarrón era clarísimo. Y no se analiza nada de lo que comentamos. Por eso, luego Vivian y Huijsen se quedan con esa cara, porque obviar si se trata de una disputa o un derribo deliberado es un perjuicio para el fútbol en general. Y si tenemos dudas, en un 70 u 80% debería sancionarse con una amarilla", sentenció el excolegiado de Primera División.

