Mateu Lahoz, excolegiado internacional, reacciona a la polémica expulsión de Vivian durante el Valencia-Athletic: "Díselo a Huijsen"

El Valencia y el Athletic se han medido este sábado en un encuentro que comenzó a las 21:00h en Mestalla, y que sirvió para cerrar la jornada sabatina que nos dejó las victorias de Levante, Real Madrid, Sevilla y Villarreal.

expulsión vivian

En el minuto 57 del encuentro, el defensa internacional español Dani Vivian fue expulsado por derribar al jugador local Baptiste Santamaria en una acción similar por la que fue expulsado el central del Real Madrid Dean Huijsen en la pasada jornada en San Sebastián ante la Real Sociedad. El jugador del Valencia pretendía encarar la portería de Unai Simón cuando fue derribado por el central.

Imagen del VAR de la polémica expulsión de Dani Vivian en el Valencia-Athletic

En un primer momento, el colegiado Ortiz Arias mostró la amarilla a Vivian, pero minutos después fue llamado desde el VAR - Valentín Pizarro Gómez estaba al frente de esta herramienta - , y tras revisar la jugada en el monitor, decidió expulsar al central del Athletic.

EFE Ortiz Arias expulsa a Vivian durante el Valencia-Athletic

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, el único que estaba de acuerdo con la decisión arbitral fue el exjugador Fernando Morientes.

Comentando el encuentro estuvo el excolegiado Mateu Lahoz que se mostró contrario a la expulsión de Vivian y recordó lo que pasó con Huijsen: "En situaciones en las que ponen la cámara lenta, todo parece más roja. Es otra situación. No nos centramos en la naturaleza de la falta. Todo viene de la semana pasada, y lo que nos queda", y ante aquellos comentaristas que estaban en contra de la expulsión, Mateu ironizó: "Díselo a Huijsen".

"Siempre nos decían que ante la duda, nos quedarámos con la amarilla. El fútbol hay que interpretarlo", lamentaba Mateu durante su análisis.

"Hay muchas situaciones entre semana que intentan ayudar al fútbol, pero que los árbitros no lo ven desde la perspectiva del fútbol. De ver mucho, mucho fútbol. Porque imagínate también ahora los aficionados del Villarreal después de lo que pasó en Londres. Es que es muy difícil que no se entiendan", concluyó el excolegiado internacional.