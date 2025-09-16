Tiempo de Revisión de la 4ª jornada: El CTA reconoce el error en la expulsión de Huijsen

La 4ª jornada de Liga mantuvo al Real Madrid líder después de ganar a la Real Sociedad 1-2 en un partido en el que vivimos la polémica expulsión de Huijsen en el minuto 32, cuando derribó a Oyarzabal cuando el delantero de la Real encaraba el área pero estando todavía muy lejos y con Militao cerca de la jugada.

La Federación Española de Fútbol ha publicado este martes el vídeo de 'Tiempo de revisión', donde intenta aclarar las dudas y polémicas que ha dejado esa 4ª jornada de Liga y en ese vídeo se explica esa jugada vivida en Anoeta. El CTA reconoce el error en la expulsión y peritan que la decisión más acertada era sacar tarjeta amarilla. Además, explica que el VAR no intervino porque consideraron que era interpretación del árbitro principal, Gil Manzano.

Este es el segundo vídeo que publica la RFEF, tras el que vimos la semana pasada con las jugadas de las tres primeras jornadas. Se trata de una medida histórica en nuestro fútbol por inédita y cuyo objetivo final es ayudar a la compresión arbitral por parte de jugadores, técnicos y aficionados con la transparencia y cercanía como hilo conductor de todas las acciones que emprende el CTA.