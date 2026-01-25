Marcelino: "Todo hace indicar que, desgraciadamente, Foyth va a estar muchos meses fuera de los terrenos de juego"

Malas noticias para el Villarreal CF. A la derrota por 0-2 sufrida este sábado ante el Real Madrid se suma la que parece ser una grave lesión de Juan Foyth. El defensa argentino tuvo que retirarse del terreno de juego en el minuto 24 y las primeras exploraciones no son nada optimistas, según ha confirmado su entrenador, Marcelino García Toral, en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El técnico asturiano se ha mostrado muy pesimista sobre el estado físico del jugador. "Todo hace indicar que, desgraciadamente, pues es un futbolista que va a estar muchos meses fuera de los terrenos de juego", ha declarado Marcelino, aunque ha mantenido un hilo de esperanza: "Ojalá, ojalá no sea así".

Un pilar en la defensa

Marcelino ha lamentado profundamente la baja del argentino, al que considera una pieza clave en su esquema. Para el entrenador, Foyth es un "jugador vital" y "determinante" en la zaga del submarino amarillo. "Para nosotros es un jugador vital, es un jugador determinante nuestra parcela defensiva", ha subrayado.

Además de su aportación en la zaga, el entrenador ha destacado otras cualidades que el equipo echará en falta. Según Marcelino, Foyth les da "empaque" y "quizás ese punto de pausa que que nos hace falta", reconociendo así su influencia en la construcción y la calma del juego del equipo.

“Nos ha faltado contundencia, fortuna y meter goles”

Por otro lado, firmó que a su equipo le faltó “contundencia, fortuna y meter goles” para lograr un resultado positivo.

“Ante equipos de alto nivel, el porcentaje de goles es escaso”, dijo el asturiano, que indicó que el Real Madrid “apenas" les hizo ocasiones.

“Hemos competido de tú a tú al Madrid. Me fastidia que haciendo buenos partidos y estando cerca siempre hay algo que no nos acompaña”, explicó Marcelino, que recordó que para ganar a los grandes deben juntarse todos los factores a favor de su equipo.

“Nosotros tuvimos ocasiones más claras que el Madrid y desde su primer gol al segundo, que llegó en el descuento, no nos llegaron nada. Creo que lo hicimos muy bien”, reiteró el asturiano, que admitió que su equipo no estuvo fino en el último pase.