Alfredo Relaño compara a Fede Valverde con una leyenda del Real Madrid tras su partidazo ante el City: "Estas exhibiciones son importantes para el Balón de Oro"

El Real Madrid ha conseguido una victoria de gran mérito ante el Manchester City (3-0), mostrando una versión convincente y llena de optimismo a pesar de las numerosas bajas que asolan la plantilla. El equipo ha sabido sobreponerse a las dificultades con un compromiso extraordinario y una actuación memorable de Fede Valverde, que ha firmado un partido colosal con tres goles.

Una táctica atrevida y eficaz

Álvaro Arbeloa ha sorprendido con un planteamiento valiente que ha resultado ser clave en el resultado. En Tiempo de Juego', Alfredo Relaño ha apuntado en varias ocasiones que el técnico blanco se ha "doctorado" gracias a este triunfo. Arbeloa ha renunciado a un nueve puro, ha situado a Thiago Pitarch en el centro del campo y ha diseñado un equipo asimétrico, situando a un extremo izquierdo (Vinicius) casi como única referencia ofensiva.

Pese a la extrañeza inicial de la propuesta, todo ha funcionado a la perfección. El equipo ha demostrado un sacrificio y una intensidad que no se veían desde hace tiempo, algo que contrasta con la "cierta dejadez" mostrada en otros momentos de la temporada. El compromiso ha sido tal que se han visto gestos poco habituales, como "felicitar una acción defensiva" entre compañeros, una prueba de la unidad del grupo. "Desde el Real Madrid ye-ye no había visto al Real Madrid correr tanto en un partido", ha sentenciado el periodista que cree que "quizás le ha ayudado que Guardiola ha tenido un ataque de entrenador y ha salido con un 4-2-4".

Valverde, una noche de leyenda

La gran figura del partido ha sido Fede Valverde, "con un partido colosal" cuya exhibición ha recordado a las de las más grandes estrellas. Su omnipresencia en el campo, su capacidad para abarcarlo todo y, además, marcar goles decisivos, ha llevado a Alfredo Relaño a compararlo con el mítico Alfredo Di Stéfano: "Ha estado en todo y, además, ha metido los goles. Estas exhibiciones son para ser consideradas para el Balón de Oro".

El uruguayo ha firmado un partido de superestrella con tres goles sensacionales, unidos a un compromiso defensivo extraordinario, siempre pendiente de ayudar a Trent para frenar a Doku. En el primero, ha firmado un control exquisito para bajar el balón a la carrera; el segundo ha sido un zurdazo lleno de sencillez y eficacia; y el tercero, una auténtica "virguería". Como ha querido hacer hincapié Alfredo Relaño, "esto lo hace Mbappé y decimos, claro, es que este tío es de una vez".

