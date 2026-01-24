Manolo Lama analiza la mejoría del Real Madrid: "Cuando los jugadores meten la pierna, luchan y corren es muy difícil que el equipo pierda"

El Real Madrid visitaba este sábado al Villarreal con el objetivo de conseguir una victoria que le permitiera dormir como líder tras la derrota de la semana pasada del Barcelona contra la Real Sociedad en Anoeta.

EFE Marcelino y Arbeloa dan instrucciones a sus jugadores durante el Villarreal - Real Madrid.

Y para buscar los tres puntos, Álvaro Arbeloa por un once en el que las grandes novedades eran Güler y Mastantuono y también el regreso de Carreras, que no pudo jugar frente al Mónaco por sanción.

VICTORIA PARA METER PRESIÓN AL BARCELONA

El inicio del partido estuvo marcado por el ritmo frenético de los dos equipos, que rondaron las áreas rivales pero no lograron crear peligro sobre las porterías de Luiz Junior y Courtois. Aunque ante la presión de los pupilos de Marcelino, los errores de Camavinga y Güler estuvieron a punto de costarle un disgusto al Madrid.

Los de Marcelino fueron creciendo en el encuentro y se adueñaron del balón. Aunque en ese dominio quien rozó el gol fue Vinicius, que probó suerte con un disparo cruzado desde la frontal del área que salió rozando la base del palo izquierdo de la meta defendida por Luiz Junior. Una ocasión que, junto con un tiro de Arda Güler desviado por el meta, lo más destacado de los primeros 45 minutos.

EFE Los jugadores del Real Madrid celebran la victoria contra el Villarreal.

Tras el descanso y en un abrir y cerrar de ojos, los de Arbeloa consiguieron adelantarse en el marcador gracias a un gol de Kylian Mbappé que aprovechó un mal despeje de Gueye para batir a Luiz Junior con un disparo entre las piernas (0-1). El Villarreal intentó reaccionar. Y en una jugada ensayada, en la que Parejo sacó una falta rasa al punto de penalti, Gerard Moreno rozó el empate con un disparo que se marchó por encima del larguero de la portería de Courtois.

Los de Arbeloa, con el paso de los minutos, consiguieron alejar al Villarreal de la portería de Courtois e incluso apretaron buscando un segundo gol para cerrar el partido. Encuentro que sentenció Mbappé en el tiempo de descuento marcando el 0-2 definitivo desde el punto de penalti para dejar al Real Madrid como líder provisional a la espera del Barcelona - Real Oviedo que se disputa este domingo.

MANOLO LAMA ANALIZA LA MEJORÍA DEL REAL MADRID

José Luis Corrochano preguntó a los comentaristas en el Tiempo de Opinión si esta versión del Real Madrid convence más a la gente y Manolo Lama no dudó en responder la cuestión. "Yo creo que es el Madrid más solidario que hemos visto en toda la temporada", empezó diciendo el narrador.

Y agregaba seguidamente: "Ha sido un equipo que ha metido la pierna, intenso, peleón, luchador. Un equipo que, estando muy junto en la segunda parte, no ha dejado salir al Villarreal de su campo y ha sabido gobernar y entender el partido en cada momento".

Y para finalizar, Manolo Lama comentó: "El Real Madrid ha hecho un partido muy serio, pero no ha sido espectacular porque el portero del Villarreal tampoco ha parado mucho. Pero el Madrid ha vuelto a demostrar que cuando los jugadores quieren, meten la pierna, luchan y corren, es muy difícil que pierda porque tiene mucho talento".