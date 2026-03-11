El Bodo Glimt sigue haciendo historia, el PSG golea al Chelsea y el Arsenal sufre ante el Bayer

BODO GLIMT 3 - 0 SPORTING

El Bodo/Glimt se colocó en la orilla de los cuartos de final de la Liga de Campeones con una exhibición frente al Sporting, derrotado 3-0 con goles de Fet, Blomberg y Hogh que impulsaron a un equipo que es una máquina de generar fútbol, una delicia que brilla con naturalidad en el ecosistema exótico del Ártico.

Hace tiempo que lo del Bodo/Glimt ha dejado de ser una curiosidad. Cada temporada da un paso más hacia delante. Primero, sorprendió en la Liga Conferencia; después, alcanzó las semifinales de la Liga Europa. Y ahora ya roza los cuartos de final en la Liga de Campeones, una barrera que sólo alcanzó un equipo noruego: el Rosenborg en 1997, cuando fue eliminado por el Juventus.

FICHA DEL PARTIDO:

3.- Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen (Auklend, min. 87), Berg, Fet (Saltnes, min. 79); Blomberg (Maatta, min. 75), Hogh (Helmersen, min. 79) y Hauge.

0.- Sporting: Rui Silva; Vagiannidis (Santos, min. 63), Diomande, Gonçalo Inácio, Fresneda; Simoes (Morita, min. 62), Hjulmand; Catamo (Faye, min. 63), Trincao, Guilherme (Braganca, min. 79); y Luis Suárez. Goles: 1-0, min. 32: Fet, de penalti; 2-0, min. 45: Blomberg; 3-0, min. 70: Hogh.

Árbitro: Ivan Kruzliak (Eslovaquia). Mostró cartulina amarilla a Hjulmand (min. 20) por parte del Sporting y a Gundersen (min. 44) y a Hogh (min. 76) por parte del Sporting.

Incidencias: partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el Aspmyra Stadion de Bodo ante cerca de 8.000 espectadores.

PSG 5 - 2 CHELSEA

La fe inquebrantable, el principal atributo del campeón de Europa, volvió a marcar la diferencia para que el París Saint-Germain se llevara una ventaja casi decisiva en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante un Chelsea que le plantó cara pero pecó de falta de contundencia.

Un último cuarto de hora desatado, con un Kvaratskhelia hambriento, acabó por dar al PSG una ventaja excesiva para lo que se había visto en el campo. Los de Luis Enrique no mostraron su mejor cara, pero se plantarán la próxima semana en Stamford Bridge con una renta jugosa.

El PSG se tomó la revancha del pasado Mundial de Clubes y recuperó algo de optimismo, que le había abandonado en los días previos a este duelo por los malos resultados y las deficiencias en el juego.

El Chelsea no mereció tanto castigo. La cuarta derrota de Liam Rosenior desde su llegada al cargo, tras las tres sufridas contra el Arsenal, fue más dura de lo que dejó su equipo ver en el campo ante un rival de la talla del PSG.

El quinto de la liga inglesa amagó incluso con llevarse un buen resultado del Parque de los Príncipes, pero se desmoronó en el cuarto de hora final, tras un error del meta Jörgensen que dio rienda suelta a la voracidad del campeón.

FICHA DEL PARTIDO:

5- París SG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaïre-Emery (Lucas Hernandez, m.78), Vitinha, Joao Neves; Doué (Kvaratskhelia, m.62), Dembélé (Lee, m.69), Barcola (Mayulu, m.78)

2- Chelsea: Jörgensen; Malo Gusto (Garnacho, m.88), Fofana, Cholobah, Cucurella; James, Caicedo; Palmer (Lavia, m.83), Fernández, Neto; Joao Pedro (Delap, m.83)

Goles: 1-0, m.10: Barcola; 1-1, m.28: Gusto; 2-1, m.40: Dembélé; 2-2, m.57: Fernández; 3-2, m.74: Vitinha; 4-2, m.86: Kvaratskhelia; 5-2, m.94: Kvaratskhelia

Árbitro: Alejandro Hernández (ESP), amonestó a Kvaratskhelia

Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el Parque de los Príncipes de París ante unos 47.000 espectadores.

BAYER LEVERKUSEN 1 - 1 ARSENAL

El Bayer Leverkusen y el Arsenal empataron este miercóles 1-1 con goles de Robert Andrich para el equipo alemán, en el minuto 46, y de Kai Havertz, de penalti, para los ingleses en el minuto 87 cuando el partido ya parecía iba a concluir con derrota del equipo inglés.

Los dos goles se produjeron en situaciones a balón parado -el de Andrich fue un cabezazo en un córner- lo que refleja la tónica de un partido marcado por la táctica.

FICHA DEL PARTIDO:

1 - Bayer Leverkusen; Blaswich, Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Palacios (Fernández, 82), Aleix García, Grimaldo; Terrier (Hofmann, 82), Maza (Tillmann, 74); Kofane.

1 - Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka (Madueke, 60), Eze (Gabriel Jesús, 82), Martinelli; Gyökeres (Havertz, 74).

Goles: 1-0, min 46, Andrich. 1-1, m.87, Havertz, de penalti.

Árbitro: Halil Umut Meler (Turquía). Amonestó a Andrich, Martinelli, Poku, Palacios, Zubimendi, Grimaldo, Havertz

Incidencias: partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el BayArena de Leverkusen.