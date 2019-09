Probamos los huevos de sabores

No creo que haya muchas discrepancias en que el huevo es uno de los productos que más utilizamos en nuestra cocina. Son muchas las formas que hay de prepararlo: Huevos fritos, rotos, rellenos, escalfados, en forma de tortilla de patata, francesa... Y además es un elemento que nos sirve para elaborar otros muchos alimentos, desde un filete empanado, una merluza a la romana hasta un revuelto de morcilla.

No vamos a decir que no haya nadie a quien no le guste el huevo en alguna de sus formas, pero seguro que son minoría.

Hoy en Oído Cocina vamos a hablar con Cayetano Belso. Es un joven emprendedor que aprendió de su madre que un huevo tiene la cualidad de adquirir sabores gracias a la porosidad. Esto le ha permitido crear una empresa, Koroco, que se dedica a la venta de huevos con sabores. Hasta el momento comercializan huevos con sabores de trufa, jamón, ajo y queso azul. Hemos charlado con él y nos ha contado cómo se le ocurrió la idea y cómo ha llevado el proyecto a buen término.

Son muchos los establecimientos que se han puesto a su disposición y grandes nombres de empresarios los que han apostado por Koroko. Si quieres conocer más solo tienes que darle al play.