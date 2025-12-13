La Navidad une al mundo: un disco colaborativo con 18 villancicos inéditos llega a 60 países

Un nuevo disco llamado 'Luz en la noche, Christmas Songs from around the world' ha reunido a músicos de todo el mundo para componer e interpretar 18 temas navideños inéditos. El proyecto, que viaja de España a Italia, Portugal, Chile, Venezuela, Estados Unidos o Brasil, ha sido presentado en el programa 'Fin de Semana' de COPE por dos de sus artífices, el español Rafael Andreo y el venezolano Francisco Sánchez.

El origen de una colaboración global

La iniciativa surgió tras la experiencia de un concierto virtual durante el COVID, que dejó una profunda huella en sus participantes. “Ahí se despertó una chispa”, ha explicado Rafael Andreo, quien ha señalado que el deseo de crear es el motor común. Según relata, la gran mayoría de los participantes no son músicos profesionales, pero tenían un gran anhelo de participar. Uno de los contactados le confesó: “la verdad es que no era consciente, pero estaba esperando esta llamada, que alguien me invitara a hacer una canción, lo estaba deseando”.

Uno de los artistas que recibió esa llamada fue Francisco Sánchez, músico venezolano residente en España desde hace dos años. A pesar de que la propuesta llegó en pleno mayo, no dudó en aceptar. “¿A quién se le va a ocurrir pensar en Navidad en mayo?”, ha comentado con humor. Para Sánchez, que ya tenía experiencia como compositor, la inspiración “llegó como un regalo” en una sola noche.

¿Villancico o canción de Navidad?

Durante la entrevista, Rafael Andreo ha abordado la diferencia entre los términos 'villancico' y 'canción de Navidad'. Ha explicado que, aunque en España se usa 'villancico' de forma general, este tiene una connotación más popular y tradicional. En cambio, el concepto de 'canción de Navidad' es más amplio: “todos los villancicos son canciones de Navidad, pero no todas las canciones de Navidad son villancicos”.

Sobre las tradiciones, Andreo ha señalado que en España existe una nostalgia por cantar villancicos en familia, una costumbre que parece estar recuperándose. Por su parte, Francisco Sánchez ha destacado la espectacular riqueza musical de Venezuela en Navidad, con subgéneros como las 'gaitas', una música festiva que empieza a sonar en octubre, y los aguinaldos, más centrados en el relato del Belén.

Historias detrás de las canciones

La canción compuesta por Francisco Sánchez, titulada 'Al pie del pesebre', está profundamente marcada por el proceso migratorio venezolano. Según ha detallado, la letra refleja la realidad de quienes, como él, han salido del país y echan de menos a sus seres queridos en estas fechas. “Cualquier venezolano dentro o fuera de Venezuela se puede reconocer allí”, ha afirmado.

Sin embargo, Sánchez ha querido matizar que el tema no es una queja, sino que transforma la nostalgia en una oración. En el estribillo, la canción se arrodilla ante el pesebre para pedir que, más allá de volver a reunirse, “allí donde cada uno esté pueda llegar la paz, la paz de verdad”. El álbum también incluye una nana compuesta desde Estados Unidos por Riro, miembro del grupo BayRich Band, que narra la escena desde la perspectiva de San José, quien canta al niño Jesús para calmar su llanto.

El disco, que se puede descargar desde cualquier plataforma musical, fue lanzado el pasado 28 de noviembre y ya ha llegado a 60 países distintos en Spotify, entre los que se encuentran Ucrania y Palestina, un hecho que emocionó a sus creadores. El mensaje, según Andreo, no es una utopía, sino una invitación a encontrar una luz “dentro de la noche”, sin esperar a que los problemas pasen.