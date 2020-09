Esther Cañadas, diez años de ausencia de las pasarelas: "Sentía que necesitaba alejarme de esa vida"

En la última entrega del podcast COPE Cool, la periodista de moda, Paloma Herce recuerda la portada de Vogue España que ha presentado en su número de octubre el regreso de Esther Cañadas al mundo de la moda.

Han pasado mas de 20 anos desde que la supermodelo española apareciera por última vez en la primera página de la revista. Era el mes de febrero de 1999 cuando protagonizó, junto a Mark Vanderloo, una de las imágenes más recordadas y admiradas por los lectores. "Para mi es un regalo poder reanudar mi carrera de modelo", declara quien, tras diez años de ausencia de las pasarelas, sorprendió a todos el pasado mes de febrero de 2020 apareciendo en el último desfile de Balmain, y para quien este portada - la cuarta que protagoniza para la cabecera española en toda su carrera- supone la confirmación de su vuelta a la primera línea de la moda.

En la entrevista que acompaña al editorial firmado por el fotógrafo Nico Bustos, Cañadas hace un recorrido por su carrera y confiesa a Vogue España que la decisión que tomó en su momento de alejar su vida de los focos: “fue muy meditada. En aquel momento, a mediados de la primera decada del 2000, seguía en la cresta de la ola. Estaba haciendo los mismos desfiles que antes y trabajando con las firmas de siempre. Pero sentía que necesitaba alejarme de esa vida. Hacer cosas para las que nunca había tenido tiempo, como sacarme el carné de conducir. Lo bonito de vivir es poder evolucionar y fluir. Y yo sentía que era el camino que tenía que escoger en ese momento”.

SUPERMODELO

El éxito, que no solo la llevó a copar las portadas de la revistas de moda y a protagonizar campanas de firmas como Donna Karan, Dolce & Gabbana o Yves Saint Laurent, sino que también puso su vida personal bajo el foco mediático, le llegó de repente, después de varios años intentando triunfar en esta profesión. "Por aquel entonces estaban de moda las modelos andróginas. Así que me fue un poco difícil arrancar. Me decían que no pegaba. Pero yo no me rendí". Su casi metro ochenta, y la belleza de sus facciones singulares (de pequeña, en clase, le llamaban la alemana), le ayudaron a entrar en un grupo, el de las supermodelos, al que por edad no pertenecia, pero en el que se movió como pez en el agua. A los pocos días de aterrizar en Nueva Yor por primera vez, cerraba un contrato millonario con Donna Karan y protagonizaba una de las muchas campanas que desde entonces haría para la disenadora norteamericana.

MARK VANDERLOO

Allí conocio a un fotógrafo que marcó su carrera, Peter Lindbergh, y a Mark Vanderloo, considerado el primer supermodelo de la historia. Aquel mismo día empezaron su noviazgo, como la propia Esther desveló meses despues en el programa televisivo de Jay Leno. Cuatro años después pasaron a ser marido y mujer, aunque el matrimonio duró 16 meses. "Aquel capitulo de mi vida entra en la categoría de todas esas cosas irreales que me han pasado. Que me parece como si las hubiera vivido otra persona. Mark es alguien maravilloso y le deseo siempre lo mejor. Aquellos fueron unos años muy especiales", afirma.

SETE GINBERNAU

Su posterior retirada de las pasarelas, junto con el celo con el que protege desde entonces su vida privada, no han hecho mas que alimentar el halo de misterio que siempre la ha rodeado. Después de un segundo matrimonio, esta vez con el piloto de motos espanol Sete Gibernau, y una enfermedad inmunológica que la llevó a tomar una fuerte medicación durante mas de cinco anos, Cañadas desapareció completamente de la vida publica. Durante este retiro, espiritual y fisico, llegó en 2014 el nacimiento de su unica hija.

Para proteger la intimidad de ambas, decidió mudarse a Mexico, donde ha vivido desde entonces. "He intentado mantener lo máximo posible la privacidad tanto de mis seres queridos como de mi hija. Que pudiera crecer y tener una infancia libre y natural", reflexiona. "Mexico ha sido maravilloso para sus primeros anos de vida. Mi hija ha podido crecer en la naturaleza. Pero ahora que es más mayor creo que Europa es un lugar todavía mejor. Perfecto para que empiece el colegio". Hoy, a sus 43 años, afirma estar ilusionada con su regreso: “Estoy muy feliz por esta portada. Me hace mucha ilusion".

¿Quieres conocer más noticias sobre tendencias? No te pierdas COPE Cool, el PODCAST de moda, belleza y decoración de COPE

LISTADO DE PODCAST:

Entrega número 27 de COPE Cool (23/09/2020) Robber Rodríguez, el talento revelación de la moda, manchas de la piel o Esther Cañadas en Vogue, en COPE Cool

Entrega número 26 de COPE Cool (9/09/2020) Slow Fashion con Modesto Lomba, baby botox, maskné y maquillajes fluidos para las mascarillas o el maquillaje de las celebrities en los fetivales de cine marcados por el covid-19

Entrega número 25 de COPE Cool (4/03/2020) El impacto del coronavirus en la moda, tendencias de maquillaje y cómo decorar con flores

Entrega número 24 de COPE Cool (19/02/2020) La magia de David Delfín, riesgos de la luz azul para la piel y cómo será tu casa en 10 años

Entrega número 23 de COPE Cool (5/02/2020) Ana Locking, el truco para blanquear tus dientes y cómo decorar tu casa para ser más feliz

Entrega número 22 de COPE Cool Dominnico, el diseñador cautiva a Rosalía, cómo reconocer tu tipo de piel, y cómo introducir muebles vintage en tu decoración

Entrega número 21 de COPE Cool Jorge Vázquez, fichaje estrella para Pertegaz, mitos sobre el cuidado de la piel y la pasarela de los Globos de Oro

Entrega número 20 de COPE Cool Looks para triunfar esta Navidad, los zapatos más chic con Sara Navarro y la esteticista preferida por as famosas, María Baras

Entrega número 19 de COPE Cool Modesto Lomba, conseguir una piel 10 pese al frío y decoración maximalista para esta Navidad

Entrega número 18 de COPE Cool

Entrega número 17 de COPE Cool 5 looks imprescindibles, moda en los MTV y los beneficios del arte en los espacios de trabajo

Entrega número 16 de COPE Cool Petro Valverde, Silvia Abascal, Francine Gálvez, la moda de los jeans anchos y las ingeniería de las 'fajas' de Kim Kardashian

Entrega número 15 de COPE Cool El diseñador Moisés Nieto, la caída estacional de pelo y cómo serán los hogares del futuro

Entrega número 14 de COPE Cool Los mejores maquillajes del festival de San Sebastián y los imprescindibles de las celebrities

Entrega número 13 de COPE Cool El truco definitivo para prolongar tu bronceado, cortes de pelo 'trend' y cómo decorar este otoño

Entrega número 12 de COPE Cool.Juan Duyos, el bañador perfecto, fotoprotectores de moda y la decoración que debes desterrar ya de tu casa

Entrega número 11 de COPE Cool Agatha Ruiz de la Prada, la Academia del Perfume y los bañadores para este verano

Entrega número 10 de COPE Cool El 'no makeup' de Eduardo Ferreira, la magia de las guayaberas de Carlos Herrera y cómo 'veranizar' tu casa

Entrega número 9 de COPE Cool. Las joyas de las royals, lo último en medicina estética y los abalorios de pelo más chic

Entrega número 8 de 'COPE Cool' Trajes para la Feria de Abril, maquillaje para el calor, 'must' para decorar mesas y cortes de pelo masculinos

Entrega número 7 de 'COPE Cool'' Sara Navarro, tendencias para novias, el Fitness de las Influencers y lo último en piel para decorar paredes

Entrega número 6 de 'COPE Cool' Tamara Falcó, cosmética natural, moda sostenible cómo conseguir unas pestañas de infarto

Entrega número 5 de 'COPE Cool'Teria Yabar, 'deco' en primavera y tendencias en uñas y pelo

Entrega número 4 de 'COPE Cool' Roberto Verino, lo último en barbas, diseño de cejas y cómo decorar un evento

Entrega número 3 de 'COPE Cool' Cosmética antipolución, Casa Decor y Kel universo Lagerfeld

Entrega número 2 de 'COPE Cool' Teresa Helbig, maquillaje para hombres, maison Dior y cómo poner los cuadros en tu casa

Primera entrega 'COPE Cool'300 secretos de belleza, las tendencias de la MBFW y cómo ordenar tu casa para ser feliz