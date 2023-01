“La RCP de la mente”: las tres siglas que te ayudarán a conseguir cualquier objetivo que te marques

En 'Poniendo las Calles' cada semana tenemos un espacio dedicado al coaching donde podemos conocernos un poquito más a nosotros mismos. Es un espacio para hacernos preguntas que, quizás, a veces pasamos por alto y, sin embargo, nos pueden ayudar mucho, entre otras cosas, a conseguir nuestras metas. Rafa Rodrigo, nuestro coach, ayuda a la gente a la hora de conseguir objetivos. Por eso, este lunes, ahora que estás comenzando una semana y seguramente te hayas marcado algunas metas, te da unos consejos para cumplirlas.

Todavía estamos comenzando este 2023 y si algo se hace cada vez que cambias el calendario es ponerte unos propósitos a cumplir cada año. Antes de acabar el 2022, en 'Poniendo las Calles' te dimos también unas claves para hacer esos objetivos. Si en esa ocasión recomendaba "hacer un resumen sobre aquello que hemos aprendido", ahora se trata de poner las herramientas que necesitamos para llevar a cabo esas líneas que escribimos y que queremos que en 365 días nos hagan mejores personas de lo que somos.

"A mí es lo que me gusta llamar la RCP de la mente. Es como la tradicional, cuando alguien se queda sin respiración, pues oxigenamos estas ideas. Hasta ahora lo hemos hecho de una determinada forma y vamos a darle una vuelta", concreta el coach. Rafa Rodrigo ordena estas claves en base de tres ideas que coinciden precisamente con las siglas de la reanimación cardio pulmonar. Serán las palabras que te marcarán ese camino que has comenzado a andar y que tiene como final cumplir con esos propósitos.

RCP

Para comenzar, la 'R' es de "recurrencia". "Es esa capacidad de volver a aparecer después de un intervalo de tiempo", concreta basándose en la definición de la RAE. La 'C' es de "constancia", que Rafa Rodrigo deja claro que es diferente al otro concepto. "Hace referencia a la firmeza y la perseverancia a pesar de las dificultades que vengan", asegura. Por último, la 'P' es "lo que más nos falta": "la paciencia".

"Es la facultad de saber esperar cuando realmente deseas algo mucho. Desistimos no porque no tengamos claro lo que queremos, sino porque no sabemos esperar. Es vital, es decir que vas a esperar por lo que va a llegar y en el camino nos van a hacer aprender muchas cosas", sentencia. "Como decía Antonio Machado: se hace camino al andar. Con esto pasa lo mismo. Hay que hacerlo y hay que aprender a confiar en que todo llega", finaliza el coach.