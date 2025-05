Las quejas de Bordalás contra el arbitraje del partido ante el Rayo: "Nos sentimos un poquito perjudicados"

Publicado el 03 may 2025, 00:28 - Actualizado 03 may 2025, 00:32

José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este viernes en rueda de prensa, después de perder 1-0 ante el Rayo Vallecano, que si su equipo finalmente consigue el objetivo de la salvación, habrá sido una temporada milagrosa.

El técnico azulón dijo que el duelo ante el Rayo Vallecano fue "muy igualado" y lamentó que el Getafe lo perdiera por una acción a balón parado en "un despiste de marca" que condenó a todos sus jugadores "a salir derrotados de Vallecas".

"El equipo lo ha intentado. No se le puede reprochar nada a pesar de las bajas que hemos tenido hoy. El equipo ha tenido buena actitud para sacar esto adelante. Es la tónica que tenemos esta temporada. Numerosas bajas y problemas físicos también. Una plantilla como la nuestra se resiente muchísimo. Ahora hay que pensar en el siguiente compromiso", dijo.

"En cuanto a la temporada, estamos tranquilos. Es verdad que llevamos sufriendo cuatro derrotas consecutivas. El equipo está vivo, pero perdemos nuevamente a tres jugadores por sanción para la semana que viene más las lesiones y demás. En estos momentos decisivos estamos atravesando problemas. La temporada está siendo magnífica y sí que podemos catalogarla si conseguimos el objetivo como un milagro", agregó.

las quejas

También se quejó de las decisiones arbitrales y aseguró que durante el partido ante el Rayo Vallecano al Getafe no le pitaron un posible penalti que en otros partidos, y en jugadas similares, sí pitaron los árbitros en contra del Getafe.

"Nos sentimos un poquito perjudicados porque creo que ha habido una acción muy clara, de un penalti, que se están pitando esta temporada. A nosotros se nos han pitado en contra esta temporada. Concretamente, una acción en el Bernabéu que recuerdo de Nyom con Rüdiger que pitaron penalti. Hoy se ha pitado un penalti a favor del Córdoba muy similar al que se ha pitado hoy. No entendemos como no se nos pita. También en el último partido fuera de casa contra el Espanyol hubo una acción similar que no se pitó, un penalti a Bertug. No es quejarnos del arbitraje, pero ese tipo de acciones no nos están ayudando.

Respecto a la expulsión de Djené Dakonam en la segunda parte, recordó que las quejas al árbitro de su jugador se produjeron por una acción anterior contra Luis Milla, en la que no se señaló una falta de un jugador del Rayo Vallecano.

"Le desplazan cuando fue a recuperar un balón que estaba en banda. No sé todo lo que ha ocurrido después. No he visto la acción. He visto que Djené ha protestado. Luego hablaré con él, ahora no es el momento porque estábamos un poco tristes después del partido".

resto de temporada

Por último, indicó que en el Getafe están "tranquilos" a pesar de las dificultades y problemas que tiene con las lesiones y las sanciones y dejó claro que sus jugadores "son los primeros que quieren cerrar cuanto antes los puntos necesarios para conseguir la permanencia".

EFE Expulsión de Djené en el Rayo-Getafe

"Los partidos que hemos perdido no se les puede reprochar nada porque están compitiendo a pesar de las numerosas dificultades y de las numerosas bajas. Ahora vamos a pensar en el siguiente compromiso, que es Valencia. Quedan muchos puntos en juego. Es muy difícil, pero ahora más porque todos los equipos se están jugando muchísimo. Pero hay que tener confianza en el equipo, en los chicos y seguir trabajando", finalizó.