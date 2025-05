Sigue en directo Tiempo de Juego este sábado desde las 13:00h con la jornada 34 de Primera División

ALAVÉS - ATLÉTICO (14:00 HORAS)

El Mundial de Clubes de Estados Unidos, el siguiente objetivo de los del 'Cholo', todavía está demasiado lejos, así que el equipo deberá buscar otros alicientes para terminar el curso de la mejor manera. Uno de ellos podría ser la segunda plaza, aunque el Real Madrid maneja seis unidades de ventaja.

Por otra parte, entre los deberes pendientes en estas últimas cinco jornadas está, precisamente, mejorar lejos del Metropolitano. Solo han ganado dos de sus últimos ocho compromisos a domicilio -uno de los últimos seis, el de Las Palmas (1-0)-, y en la segunda vuelta han sumado 22 de los 42 puntos posibles fuera de su campo.

"Nos ha faltado sumar 9 o 10 puntos que hemos perdido en algunos campos, que tendríamos que haber tenido", reconoció Simeone en rueda de prensa. "Una de las últimas salidas no fue tan buena, en Sevilla nos tocó ganar. En otros campos importantes el equipo respondió bien y esperemos que mañana que nos acerquemos al equipo que respondió bien en distintos campos fuera de casa a lo largo de toda la temporada", deseó.

Después de caer en Gran Canaria, el conjunto colchonero consiguió reponerse goleando al Rayo Vallecano (3-0), una victoria a la que esperan darle continuidad este sábado en un duelo al que acuden sin ninguna baja. El esloveno Jan Oblak, en la carrera por el Zamora, volverá a formar bajo palos por detrás de una línea de cuatro formada por Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet y Javi Galán.

En la sala de máquinas estarán Giuliano Simeone, Rodrigo de Paul, Pablo Barrios y Conor Gallagher, mientras que arriba, donde el argentino Julián Álvarez, que acumula 27 goles esta temporada, es intocable, Simeone deberá decidir si apuesta por Antoine Griezmann o Alexander Sorloth para acompañarle.

El noruego fue titular la pasada jornada ante el conjunto rayista, frente al que marcó uno de los goles; el francés, que jugó media hora, arrastra ya once jornadas sin anotar, y el preparador rojiblanco podría ofrecerle la oportunidad de resarcirse después de dos partidos siendo suplente.

Enfrente, el Alavés buscará volver a sorprender al Atleti y repetir el último triunfo en casa ante la Real Sociedad (1-0) gracias a un gol de Nahuel Tenaglia, que le permitió abandonar las posiciones de descenso y condenar a ellas a la UD Las Palmas. Actualmente, el conjunto babazorro, con 34 puntos, cuenta con dos de renta sobre los canarios (32), que marcan la zona de peligro.

Con la lucha por la permanencia todavía muy apretada, cualquier tropiezo podría pagarse caro. "Nos va a tocar enfrentarnos a un rival de muchísima jerarquía, de un nivel 'top', con un entrenador que es el argentino más representativo a nivel mundial de los últimos 10-12 años y seguramente uno de los mejores del mundo, apuntó el 'Chacho' Coudet.

El preparador argentino solo tendrá la ausencia de Abdel Abqar y podría reproducir el once que ganó ante las donostiarras con la única novedad del regreso de Carles Aleñá.

POSIBLES ALINEACIONES:

Alavés: Sivera; Tenaglia, Garcés, Mouriño, Manu Sánchez; Blanco, Guridi, Jordán; Carlos Vicente, Kike García y Aleñá.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán; Giuliano, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann y Julián Álvarez.

VILLARREAL - OSASUNA (16:15 HORAS)

En el Estadio de la Cerámica, Europa emerge como objetivo común para los dos contendientes: de 'Champions' para los castellonenses y de Conference League para los navarros. Con 55 puntos, los de Marcelino García Toral manejan solo uno de renta sobre su gran rival por la quinta posición, el Real Betis (54), por lo que un error en las últimas jornadas podría ser crítico.

El triunfo del pasado domingo en el partido aplazado ante el RCD Espanyol (1-0), con un solitario gol de Yeremy Pino, permitió al 'Submarino Amarillo' dejar atrás dos encuentros sin ganar frente a Real Sociedad (2-2) y Celta (3-0), y ahora esperan darle continuidad frente a un rival ante el que empataron en la primera vuelta en El Sadar (2-2).

El conjunto de Vicente Moreno, por su parte, hace semanas que dejó atrás una nefasta racha de nueve partidos sin conseguir la victoria, y ahora enlaza ya tres consecutivas ante Girona (2-1), Real Valladolid (2-3) y Sevilla (1-0). Gracias a ello, los pamploneses ocupan la octava plaza, última de acceso a competiciones continentales.

Sin embargo, sus 44 unidades, las mismas que su perseguidor RCD Mallorca, le obligan a no fallar en el tramo final de temporada para poder estar el próximo curso en el Viejo Continente. Además, Real Sociedad (42) y Rayo Vallecano (41) también se mantienen atentos a cualquier tropiezo. Por arriba, el puesto de Liga Europa del Celta está a solo dos puntos.

El goleador ante los pericos, Yeremy Pino, se perderá el encuentro por acumulación de tarjetas, igual que el lesionado y sancionado Ilias Akhomach y que Raúl Albiol. Alejandro Catena, que deberá cumplir ciclo de amonestaciones, y Jon Moncayola, con una lesión en el bíceps femoral, no podrán estar a disposición en el cuadro rojillo.

LAS PALMAS - VALENCIA (18:30 HORAS)

En el Estadio de Gran Canaria, la UD Las Palmas, que marca la zona de descenso en la antepenúltima posición y que sueña con poder salir de ella, recibe a un Valencia que busca un triunfo con el que asegurar prácticamente la permanencia.

Dos puntos separan al equipo grancanario (32) de los puestos de salvación, ahora mismo marcados por un Deportivo Alavés (34) que jugará horas antes frente al Atlético de Madrid en Mendizorrotza. Así, los de Diego Martínez saltarán al césped sabiendo el resultado de los vitorianos y esperando dejar atrás la derrota en San Mamés, que acabó con una serie de dos victorias seguidas ante Getafe (1-3) y Atlético (1-0).

Además, el Girona (35) está solo tres unidades por encima y el Sevilla (37) cinco, por lo que si son capaces de reaccionar este sábado podrían incluso depender de sí mismos para salvarse en las cuatro fechas restantes de campeonato.

Algo más lejos de las posiciones de peligro, siete puntos por debajo, se encuentra el Valencia (39), que de la mano de Carlos Corberán ha sabido responder a la presión con ocho jornadas consecutivas sumando -cuatro victorias y cuatro empates-.

A pesar de eso, el conjunto 'che' no se fía y quiere dar un paso casi definitivo hacia la tranquilidad en Las Palmas, donde no gana en Liga desde 2002 -venció en Copa en 2016-. En el duelo de la primera vuelta en Mestalla, los valencianistas lograron imponerse gracias a un tanto en el descuento de César Tárrega (2-3), todo a pesar de jugar con uno menos desde el minuto 69 por la expulsión de Pepelu.

Jasper Cillessen y Benito Ramírez son duda para el cuadro amarillo, y Fábio Silva no llegará a tiempo para la cita, mientras que los visitantes lamentarán las ausencias del lesionado Thierry Correia y de Tárrega, que vio la quinta tarjeta amarilla en el empate ante el Espanyol (1-1).

REAL VALLADOLID - BARCELONA (21:00 HORAS)

El líder FC Barcelona visita este sábado al descendido colista Real Valladolid CF en el Estadio Municipal José Zorrilla (21.00), en la jornada 34 de LaLiga EA Sports, con la intención de salvar la trampa de medirse a un equipo sin nada en juego y sin presión y estando en medio de una semifinal de la Liga de Campeones que se decidirá el martes en el Giuseppe Meazza tras el 3-3 de la ida en Barcelona contra el Inter de Milán.

Sabe el Barça que no puede relajarse, que debe poner el foco en LaLiga y en un Valladolid que, sin presión ya tras consumarse su futuro descenso al final de la temporada, intentará reconciliarse con su afición. Sabe también el Barça que buena parte de su afición y su entorno piensa en Milán, pero en LaLiga el margen de seguridad de su liderato es pequeño, apenas 4 puntos sobre el Real Madrid, y no pueden echar a perderlo en Pucela.

Así que pese a que Hansi Flick hará rotaciones, seguramente más de las que son habituales, tiene claro que LaLiga puede perderla en Valladolid si sus jugadores no son capaces de amarrar los tres puntos. El escenario es propicio pero con esa doble trampa; la que puedan poner los pucelanos en su feudo y la que puedan ponerse a sí mismos unos 'culers' agotados, tras la doble batalla de la final de la Copa del Rey y la ida de las 'semis' de la Liga de Campeones, que pueden mirar insconscientemente al martes.

El Real Valladolid viene de perderlo todo y el Barça, por contra, de casi ganarlo todo en esta Liga. Además, en el partido de la primera vuelta, el Barça arrolló a los blanquivioletas con 'hat-trick' de Raphinha y goles de Lewandowski, Koundé, Dani Olmo y Ferran Torres. Y muchos de ellos podrían no jugar, empezando por los lesionados 'Lewangol' y Jules Koundé, que se rompió ante el Inter el bíceps femoral del muslo izquierdo.

La única certeza es que la portería del Barça estará defendida en Pucela por el alemán Marc-André ter Stegen. "Sí, por supuesto. Marc volverá mañana", aseguró Flick en la previa. Así que Ter Stegen volverá al equipo este sábado, tras una ausencia tras lesionarse en el partido contra el Villarreal en septiembre de 2024. De momento, un asiento reservado para una única actuación pero, con Szczesny confirmado para lo que reste de 'Champions', el alemán podría tener más oportunidades de aquí al final de LaLiga EA Sports.

¿El resto del once inicial 'culer'? Flick dejó ir que tiene a 8-9 jugadores pensados, así que ni él mismo parece saber con qué jugadores saltará al campo para intentar lograr una victoria clave. Dani Olmo, que no termina los partidos, puede salvarse de la rotación igual que un Raphinha al que ya mimaron no hace tanto y que estuvo inspirado ante los pucelanos. Pero puede haber lugar para los Ansu Fati, Pablo Torre, Pau Víctor o Eric Garcia en un once inicial que suscita mucha incertidumbre.

Pero el técnico blaugrana sabe que LaLiga se pierde en partidos como el del José Zorrilla, ante un equipo que juega ya sin presión y buscando el perdón de su afición. Aún así, el calendario obliga a buscar rotaciones que eviten lesiones, como la de Jules Koundé, y permita al equipo llegar fresco a esa 'final' de Milán que debe darles el billete a la auténtica final de Múnich.

El técnico local, Álvaro Rubio, tiene bajas de importancia porque, además de un Javi Sánchez que se pierde ya la temporada, tiene todavía entre algodones a Karl Hein, a Henrique con molestias y Aidoo será baka de última hora al perderse ya el entrenamiento de preparación previo al choque del sábado por la noche. Sin hablar de que Luis Pérez podría ser 'protegido' tras su incidente con Juanmi Latasa tras la derrota contra el Getafe.

POSIBLES ALINEACIONES:

Real Valladolid: Ferreira; Candela, Cömert, Özkacar, Aznou; Mario Martín, Juric; Anuar, Chuki, Moro; y Latasa.

FC Barcelona: Ter Stegen; Fort, Araujo, Christensen, Gerard Martín; Eric Garcia, Gavi; Pablo Torre, Fermín, Ansu Fati; y Ferran Torres.