Propósitos año nuevo: Un propósito se convierte en hábito a los 21 días.

¿Eres de los que cumple los propósitos de año nuevo o terminas claudicando? Es casi una tradición comenzar un año nuevo prometiendo que vamos a cambiar o mejorar. Pero también es muy normal que muchas de esas promesas o propósitos no terminen cumpliéndose.

Los propósitos se convierten en hábito a los 21 días. Pero lo importante es ser constantes e ir mejorando progresivamente, semana a semana.

Sin ninguna duda mejorar nuestra alimentación o la salud física son los propósitos más habituales. La sobrecarga laboral, el estrés o el sedentarismo pueden provocar malestar, dolor de espalda y contracturas, y al comenzar un nuevo año, son muchas las personas que se plantean conseguir un estilo de vida más saludable.

¿Cuales son los propósitos más habituales de los españoles?

Existen multitud de metas de año nuevo, unas más clásicas y otras más originales que hemos ido añadiendo a lo largo de los años:

Aprender algo nuevo. Sin duda es el propósito más amplio de todos, y sin embargo el más fácil de cumplir.

Dejar de fumar, beber menos alcohol. Otro clásico. Y uno de los propósitos que menos personas consiguen lograr.

Viajar o ahorrar dinero. En ambas es necesaria una planificación.

Ser agradecido, pasar más tiempo con la familia, dedicar tiempo de calidad a la pareja, escuchar más, ser feliz . Muchas veces nuestro ritmo de vida nuestros pilares más importantes. Nuestra familia y nuestra pareja necesitan de momentos especiales, que se pueden sacar en cualquier momento del día. Estos suelen ser los propósitos más comunes entreve los más jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años.

Respetar el mediomabiente. Es uno de los propósitos que hemos introducido en los últimos años. Empezar el año reciclando en casa es un esfuerzo mínimo que se pueden mantener a lo largo de todo el 2023.

Las redes sociales también influyen mucho en nuestras próximas metas, y no van a ser menos en los propósitos de año nuevo. Violeta Medialdea de Instropectia psicología nos ha contado que: “mucha gente toma como espejo las redes, y si ve que alguien viaja mucho quieren imitarlo, o si alguien comienza una reforma en su casa, se proponen hacer lo mismo. Esto nos lo pone aun mas difícil para cumplir nuestras metas. Porque no tenemos en cuenta nuestras propias características y lo que nos viene mejor a nosotros”.

¿Por qué no cumplimos los propósitos de año nuevo?

Es normal comenzar el año con la intención de cumplir nuestras metas, sin embargo que esa idea se vaya desinflando según avanzan las semanas. El principal motivo es que nos ponemos propósitos exagerados o desproporcionados. Pretendemos abarcarlo todo, y acabamos sintiéndonos abrumados.

Mantener grandes retos en el tiempo es complicado, pueden costarnos más de lo que pensábamos y perder el entusiasmo. Además, las metas poco especificas no ayudan a que seamos constantes. Hay que tener ante nosotros un objetivo claro para poder caminar hacia el y lograr cumplirlo.

La psicóloga Violeta Medialdea asegura que: “es muy poco probable que si en 2022 no hemos hecho ningún deporte o dejado de fumar, vayamos a conseguirlo en 2023”. Hay que tener unas expectativas ajustadas para no caer en la sensación de fracaso. Lo más importante son los objetivos realistas: “si normalmente me fumo 10 cigarros, lo mas realistas no es quitarlo de golpe sino empezar reduciendo a 8, luego 6....y así progresivamente”.

Según un estudio de la Universidad de Scranton en Pensilvania en la que participaron 200 personas durante dos años, demostró que solo un 19 por ciento logaron cumplir sus propósitos de Año Nuevo

Que podemos hacer para cumplir nuestros propósitos.

Los pasos pequeños funcionan. Podemos mantener metas complejas siempre que cada día demos un nuevo paso para llegar hasta ella. Por ejemplo, cambiar nuestra forma física es posible, pero no podemos esperar correr una maratón el primer día. Hay que comenzar por ser capaces de hacer 10 flexiones. Crear un hábito que nos permita ir mejorando cada día.

Para la psicóloga Violeta Medialdea: “los propositos en sí, están mal planteados. Es mas fácil que nos pongamos propósitos que sean flexibles”. Que no sea solo una lista como el que va a la compra”. Y para ellos nos plantea varias preguntas a las que podemos responder: ¿Porque lo quiero conseguir?, ¿Cuanto tiempo me pongo para conseguirlo?, lo he intentado mas veces y he fracasado, ¿que puedo hacer distinto para cumplirlo?

Escribir en un papel lo que queremos lograr nos puede ayudar. Podemos apuntar 5 propósitos que nos gustaría alcanzar en los próximos 12 meses. Es fundamental no querer cumplirlos todos a la vez, hay que elegir un solo objetivo y cuando lo logremos pasar al siguiente. Una buena idea para Medialdea es que: “si son pequeños hábitos podemos empezar con uno o dos y cuando pasen los 21 días podemos sumar nuevos. Si es un objetivo es a largo plazo, nos podemos poner pautas en el tiempo, que se puede reajustar a mitad del año para que finalmente podamos en diciembre de 2023 decir que hemos cumplido ese objetivo”.