¿Año nuevo vida nueva? Los posibles propósitos espirituales para este 2023

Dejar de fumar, ir al gimnasio o estar más cerca de los seres queridos son algunos de los propósitos habituales que suelen surgir al inicio de un nuevo año. Intentamos cambiar de rumbo nuestra vida, viajar más, gastar menos dinero y quejarnos menos, pero… ¿nos planteamos también propósitos espirituales? ¿Somos luego capaces de comprometernos y cumplirlos? En el programa ECCLESIA, en TRECE, hemos hablado sobre esto con Patxi Bronchalo, sacerdote de la diócesis de Getafe y todo un referente católico en las redes sociales.

Para él, hay multitud de propósitos religiosos con los que los católicos podemos empezar este año. Opciones como participar en unos ejercicios espirituales, acercarse más a la Palabra de Dios comprometiéndose a leer la Biblia en un año o a diario (hay multitud de guías en la red), o acudir con mayor frecuencia, entre semana, a la Eucaristía. Todo ello para cuidar más la vida sacramental. También el acercamiento a la Virgen a través del Rosario, que puede comenzar y crecer progresivamente con el compromiso de un misterio diario. Otras propuestas, pueden ir enfocadas a la evangelización, también para uno mismo, con “apostolados como la visita de enfermos o ser voluntario en Cáritas parroquial”, sugiere Patxi Bronchalo.

“Creo que en lo espiritual no hay que poner todos los propósitos en nuestras propias fuerzas, y luego terminar no haciéndolos. Hay que preguntar a Dios y ver el deseo del corazón de qué cosas podemos hacer de forma realista y que puedan ayudar”, señala Bronchalo, para no desesperarse si los propósitos e intenciones no se van cumpliendo. “Aún así es necesario hacérselos, los cristianos estamos en una constante conversión para parecernos más a Jesús y al Evangelio”.

El sacerdote, que sirve como vicario parroquial en La Asunción de Valdemoro, también recuerda la importancia de la lectura espiritual y lo que ésta puede aportar para crecer. En lo que va de año él ya se ha leído ‘Luz del mundo’, el libro-entrevista de Peter Seewald a Benedicto XVI, o el libro-meditación sobre la familia ‘Jesús también estaba invitado’, de Mauro Giuseppe Lepori, que reflexiona sobre el matrimonio a la luz de las Bodas de Caná. Sin olvidar tampoco lecturas de ficción que comunican la belleza y valores del Evangelio, como ‘El Hobbit’ de J.R.R. Tolkien.