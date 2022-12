Los consejos para hacer tu lista de propósitos de Año Nuevo para el 2023: el detalle de escribirlo a mano

A puntito estamos de terminar este año 2022, un año en el que han pasado muchas cosas, y en el que seguro que si echas la vista atrás, nada tiene que ver cómo lo empezaste a cómo lo acabas. Por ello, en 'Poniendo Las Calles' hacen balance y con el coach del programa, Rafa Rodrigo, damos unas claves para los propósitos de nuevo año. "Como hacen las empresas con el resumen del ciclo, recomiendo hacer un resumen sobre aquello que hemos aprendido de este 2022", comienza.

Para darle forma a los propósitos, Rodrigo recomienda "que sea escrito y no a través del ordenador o el móvil". "Se sabe que cuando escribimos en papel trabajamos otras áreas del cerebro distintas a las que se activan cuando estamos en digital", recalca. Cogiendo papel y boli, el coach pide que se hagan "tres columnas". En la primera columna pondremos "qué he aprendido en este 2022, para qué te ha servido". "Darme cuenta de que no me gusta mi trabajo, que tengo que mejorar la relación con mi pareja..." son algunos ejemplos que da.

En la siguiente columna pondremos "de qué estás orgulloso". "Por ejemplo, estoy orgulloso de que después de 20 años he conseguido dejar de fumar o por fin he conseguido hacer deporte", incide. Por último, en la tercera columna, pondremos "qué cosas podrías mejorar, que en 2022 no has mejorado, pero que sí quieres mejorar".

¿Cómo escribirlos?

Para Rafa Rodrigo, "lo importante es que nos fijemos en las cosas que sí se pueden mejorar y lo enumeremos en positivo". "Imaginemos que ponemos: no quiero seguir con este cuerpo, así que voy a hacer deporte. Ya estamos hacer una enunciación negativa. Si en lugar decimos: para encontrarme mejor con mi cuerpo, voy a hacer deporte. Estamos diciendo lo mismo, pero para tu cerebro estás dando un mensaje diferente", señala el coach.

"Es importante poner un plan de acción: cuándo lo voy a hacer", indica como el siguiente paso. "Nos vamos a poner una fecha. Luego puede ocurrir algo que nos lo impida, pero tenemos que poner una intención. Hay que poner un deadline", incide. Para el cómo, "hay que señalar de qué forma, utilizando qué herramientas y qué personas nos van a ayudar". Tras eso, viene algo importante: "preguntarnos qué puede impedirnos que consigamos el objetivo". "Es importante saberlo", recalca.

Las dos últimas notas a tomar son "cómo nos vamos a sentir emocionalmente cuando lo consigamos" y "qué vas a pensar de ti cuando lo hagas". "De esta forma, cuando lo apuntas, ya estás haciendo que ese propósito sea más accesible y cercano para que lo puedas hacer con mucha más predisposición", señala.